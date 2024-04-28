ألكاراز يضرب موعداً مع «الوصيف»



مدريد (أ ف ب)

ضرب الإسباني كارلوس ألكاراز المصنّف ثالثاً عالمياً وحامل اللقب، موعداً مع وصيفه الألماني يان-لينارد شتروف «24»، في ثمن نهائي دورة مدريد الألف نقطة للماسترز في التنس، بفوز سهل على البرازيلي تياجو سيبوث ويلد بمجموعتين بنتيجة واحدة 6-3.

ويلعب ألكاراز الذي حقق عودة قوية إلى الملاعب عقب تعافيه من الإصابة بفوزه السهل على الكازخستاني ألكسندر شفتشنكو 6-2 و6-1، مع شتروف الفائز على الفرنسي أوجو أومبير «14» 7-5 و6-4، في إعادةٍ لنهائي النسخة الماضية.

ويأمل الإسباني الذي يبلغ 21 عاماً في 5 مايو المقبل، والفائز بلقبي بطولتي فلاشينج ميدوز 2022 وويمبلدون 2023، أن يواصل مسيرته ويصبح أول من يُحرز لقب مدريد ثلاث مرات متتالية، وذلك في مواجهة الألماني المتوّج بدورة ميونيخ في لقبه الاحترافي الأوّل عن 33 عاماً.

وقال ألكاراز الذي تعرّض سابقاً لإصابة في ساعده الأيمن «ربما كنت متوتّراً حول ما سيؤول إليه اليوم» تياجو يضرب الكرة بقوة كبيرة، لم أعرف كيف سيصمد ساعدي».

وأضاف «اليوم كان اختباراً كبيراً، لم أنزعج، شعورٌ رائع، من هنا، سنُصبح أفضل».

وتابع الإسباني «كنت مرتاحاً للغاية على أرض الملعب، بالتحرّك، بضرب الكرة، كما أقول دائماً إنهاء المباراة ليس أمراً سهلاً».

وبلغ الروسي أندري روبليف الثامن الدور عينه فوزه على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش 7-6 و6-4.

واحتاج روبليف السابع في الدورة إلى شوط فاصل في المجموعة الأولى لحسمها بصعوبة، قبل أن يُحقق الفوز في مجموعة ثانية صعبة أيضاً.

وهذا الفوز الثاني للروسي الذي كان وضع حدّاً لسلسلة من أربع هزائم متتالية.

وتغلّب البولندي هوبرت هوركاش التاسع عالمياً على الألماني دانيال ألتماير 6-4 و7-6.

وودّع الدنماركي هولجر رونه الثاني عشر عالمياً عقب سقوطه في الدور الثالث أمام الهولندي تالون جريكسبور «25» 6-4 و4-6 و6-3.

وكان رونه بلغ هذا الدور بصعوبة بالغة بتخطيه الأرجنتيني ماريانو نافوني «41»، بعد مباراة استغرقت ثلاث ساعات.

وسبق أن خرج رونه من الدور نصف النهائي لدورة ميونيخ على يد شتروف، ومن ربع نهائي دورة مونتي كارلو، حيث خسر أمام الإيطالي يانيك سينر.

ولدى السيدات، تأهلت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنّفة رابعة إلى الدور ثمن النهائي بفوزها على المصرية ميار شريف 6-1 و6-4.

وكانت شريف حققت نتيجة لافتة في الدور السابق بفوزها على الأوكرانية مارتا كوستيوك المصنفة 21 عالمياً 6-2 و7-5 في ساعة و34 دقيقة.

قالت ريباكينا «بعيداً عن النتيجة، كانت مباراة صعبة للغاية»، مضيفة «كان هناك الكثير من التعادلات وكلانا قاتل كثيراً، أنا سعيدةً بهذا الأداء اليوم».

وتلعب ريباكينا مع الشابة التشيكية سارة بايلك الفائزة بسهولة على الأميركية آشلين كروجر 6-3 و6-1.

كما تأهّلت التشيكية الأخرى ماركيتا فوندروشوفا السابعة بتغلّبها على الروسية إيريكا أندرييفا 7-5 و6-1.