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الرياضة

قادش ومايوركا.. «خيبة أمل»!

قادش ومايوركا.. «خيبة أمل»!
28 ابريل 2024 21:12

 
مدريد (أ ف ب)

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سقط قادش وضيفه ريال مايوركا في فخ تعادل مخيّب 1-1، في المرحلة الثالثة والثلاثين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.
وكان ريال مايوركا البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الكوسوفي وداد موريتشي في الدقيقة الـ 12، وردّ قادش بالتعادل في الدقيقة الـ 59 عبر كريس راموس.
ويصارع الفريقان من أجل البقاء في الدرجة الأولى، خصوصاً قادش صاحب المركز الثامن عشر المؤدي إلى الدرجة الثانية، فيما يحتل ريال مايوركا المركز السادس عشر.
وفشل قادش في استغلال خسارة سلتا فيجو السابع عشر أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس 0-3 لتقليص الفارق بينهما إلى ثلاث نقاط، فاكتفى بنقطة واحدة أبقته على بُعد خمس نقاط عنه قبل خمس مراحل من نهاية الموسم.
ورفع قادش رصيده إلى 26 نقطة مقابل 31 لسلتا فيغو و32 لريال مايوركا.
وأنعش غرناطة صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير حظوظه في البقاء بفوزه الكبير على ضيفه أوساسونا بثلاثية تناوب على تسجيلها الأرجنتيني فاكوندو بيليستري (29) والألباني ميرتو أوزوني (48) والأرجنتيني الآخر لوكاس بوي (90+4).
وهو الفوز الثاني لغرناطة في مبارياته الثلاث الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة، فرفع رصيده إلى 21 نقطة بفارق 10 نقاط خلف سلتا فيجو آخر الناجين من الهبوط، فيما تجمّد رصيد أوساسونا عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر.

 

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