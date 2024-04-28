دبا يقتنص وصافة «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (دبي)‬‬‬‬



اقتنص دبا وصافة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بفوزه على ضيفه العربي 2-1، في ختام «الجولة 29»، والتي شهدت فوز الحمرية على مضيفه الذيد 3-1، وتفوق الجزيرة الحمراء على سيتي 2-0.

ونجح «النواخذة» في تخطي العربي، بعدما افتتح الفوسيني جاساما التسجيل في الدقيقة 25، قبل أن يدرك جويل أوديناكا التعادل للضيوف في الدقيقة 28، فيما أحرز علي إبراهيم مدافع العربي هدف الفوز لدبا بالخطأ في مرمى فريقه «هدف عكسي» في الدقيقة 40.

ورفع دبا رصيده إلى 55 نقطة من 27 مباراة، ليتقدم إلى وصافة الترتيب، بفارق نقطة أمام دبا الحصن الغائب عن الجولة.

وفي مباراة ثانية، عاد الحمرية بالنقاط الثلاث من ملعب مضيفه الذيد، بعدما حول تأخره بهدف فلرسون أوليفيرا في الدقيقة 31، إلى فوز 3-1 بفضل أهداف إبراهيم هارونا في الدقيقة 51، وفارس الجابري «ثنائية» في الدقيقتين 66 و71، ورفع الحمرية رصيده إلى 30 نقطة، ليتقدم إلى المركز 11 بفارق المواجهات أمام الذيد الثاني عشر.