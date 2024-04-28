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الرياضة

4 مباريات في ختام «تمهيدي» دوري اليد

4 مباريات في ختام «تمهيدي» دوري اليد
28 ابريل 2024 21:31

 
رضا سليم (دبي) 

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تختتم يوم الاثنين مباريات تمهيدي دوري أقوياء اليد بالجولة 14، حيث يلتقي العين مع شباب الأهلي بصالة «البنفسج»، والجزيرة مع دبا الحصن بصالة «فخر أبوظبي»، ومليحة مع الشارقة بصالة مليحة، والوصل مع النصر بصالة «الإمبراطور».
ويتصدر الشارقة قمة الترتيب برصيد 37 نقطة، يليه شباب الأهلي في المركز الثاني «33 نقطة»، والعين الثالث «28 نقطة»، ومليحة الرابعة «27 نقطة»، والجزيرة الخامس «25 نقطة»، والوصل السادس «22 نقطة»، ودبا الحصن السابع «19 نقطة»، والنصر الثامن والأخير برصيد «17 نقطة».
ويدور الصراع بين مليحة الذي يواجه الشارقة، والجزيرة الذي يلتقي الحصن، من أجل إنهاء «التمهيدي» في المركز الرابع، وفي حال خسارة مليحة وفوز الجزيرة يتساوى الفريقان في النقاط، بينما يحتاج مليحة إلى التعادل أو الفوز للبقاء في «المربع».
وحددت لجنة المسابقات بالاتحاد موعد نصف النهائي، حيث يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، الأولى من الأول إلى الرابع، حيث يلتقي الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث بنظام الذهاب والعودة 3 و7 مايو، ويصعد الفائزان إلى النهائي 11 مايو، ويلعب الخاسران على الثالث، فيما تقام مباريات المجموعة الثانية من الخامس إلى الثامن 4 مايو، وتحديد المراكز 10 مايو.

دوري اليد
العين
شباب الأهلي
دبا الحصن
الجزيرة
مليحة
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النصر
الوصل
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