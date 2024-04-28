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الرياضة

«السيتي».. خطوة أخرى إلى لقب «البريميرليج»

«السيتي».. خطوة أخرى إلى لقب «البريميرليج»
28 ابريل 2024 21:46

 
نوتنجهام (رويترز)

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قطع مانشستر سيتي خطوة أخرى، في محاولته للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الرابعة توالياً، بتغلبه 2-صفر على مضيفه نوتنجهام فورست المهدد بالهبوط، لينفرد إرلينج هالاند مجدداً بصدارة هدافي المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 21 هدفاً.
وواصل فريق المدرب بيب جوارديولا الضغط على أرسنال المتصدر، إذ يتأخر عنه بنقطة واحدة فقط، بعدما صمد أرسنال ليفوز 3-2 على توتنهام، ولعب سيتي مباراة أقل من أرسنال.
وضع يوسكو جفارديول سيتي في المقدمة في الدقيقة 32 بضربة رأس قوية بعد ركلة ركنية نفذها كيفن دي بروين، وترك «البديل» هالاند «بصمة» فورية، فور نزوله في أول مباراة يلعبها، بعد غياب لمواجهتين بسبب إصابة عضلية، وحصل النرويجي على تمريرة من دي بروين في الدقيقة 71، وأطلقها في الزاوية البعيدة محرزاً هدفه الـ 21 في الدوري هذا الموسم، وكان هالاند يتقاسم قبلها صدارة قائمة الهدافين مع كول بالمر لاعب تشيلسي.

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
أرسنال
إيرلينج هالاند
كيفين دي بروين
بيب جوارديولا
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