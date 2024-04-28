الإمارات تحصد 37 ميدالية في يوم واحد بـ«خليجية الشباب»

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت رياضة الإمارات نتائجها المميزة في منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024»، التي تستضيفها الدولة حتى الخميس المقبل، تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد»، وأضافت 37 ميدالية جديدة، ضمن منافسات اليوم الثاني عشر، مسجلة بذلك رقماً قياسياً في عدد الميداليات المحققة في يوم واحد منذ انطلاق الدورة 16 أبريل الجاري.

وتوزعت ميداليات الإمارات الجديدة في منافسات اليوم الـ12، بين 18 ميدالية ملونة للكاراتيه، و10 ميداليات للسباحة، و4 ميداليات للجودو، و3 ميداليات للقوس والسهم، وميداليتين لمنتخب الدراجات الهوائية، وعززت الإمارات صدارتها في جدول ترتيب الميداليات، بمجموع 231 ميدالية، منها 73 ذهبية، و86 فضية، و72 برونزية.

ورفعت السعودية حصيلتها من الميداليات إلى 93 ميدالية (40 ذهبية، و33 فضية، و20 برونزية)، وجاءت الكويت في المركز الثالث بـ89 ميدالية منها 23 ذهبية، و31 فضية و35 برونزية، وحلت مملكة البحرين في المركز الرابع بـ57 ميدالية (19 ذهبية، 15 فضية، و23 برونزية)، وتقدمت قطر إلى المركز الخامس بـ42 ميدالية (17 ذهبية، و10 فضيات، و15 برونزية)، وجاءت سلطنة عُمان في المركز السادس بـ46 ميدالية، منها 17 ذهبية، و10 فضيات، و19 برونزية.

واستطاع منتخب الكاراتيه حصد 18 ميدالية في اليوم الأول، ليتربع على صدارة الترتيب، بواقع (5 ميداليات ذهبية، و7 فضيات، و6 برونزيات)، وحل الكويت وصيفاً بـ10 ميداليات (3 ذهبيات، وفضية واحدة، و6 برونزيات)، والسعودية في المركز الثالث بـ6 ميداليات (ذهبيتين، وفضيتين، وبرونزيتين)، وجاءت قطر رابعاً بميدالية برونزية واحدة.

قدم شباب وفتيات الإمارات مستوى مميزاً، أهلهم لحصد هذه المحصلة من الميداليات، وجاءت النتائج كالتالي: في كوميتيه فردي آنسات تحت 48 كجم، فازت بالمركز الأول ملك الحاج (الإمارات) وجاءت زميلتها شيخة محمد جوهر في المركز الثاني، وفي تحت 53 كجم، فازت خديجة الجسمي (الإمارات)، وملاك الشمري (الكويت) في المركز الثاني، وفي المركز الثالث كل من جنى العمران (السعودية) وشذى النوبي (الإمارات).

وجاءت الذهبية الثانية لمنتخبنا في القوس الأولمبي «المحدب» تحت 18 سنة للإناث، والمكون من علياء صالح العلي، وآمنة الحمادي ونورة المازمي، وجاء المنتخب القطري في المركز الثاني، ونال الميدالية الفضية، فيما كانت الميدالية الذهبية الثالثة لمنتخبنا للقوس الأولمبي «المحدب» تحت 15 سنة للإناث، والذي ضم هدى صالح العلي، ومروة عمر السركال، وأروى الخديمي، وحصد منتخب السعودية المركز الثاني، والميدالية الفضية.

وتأهل محمد الجسمي لاعب منتخب الإمارات إلى الدور نصف النهائي لمسابقة البلياردو فردي (9 كرات)، ويلتقي الجسمي مع السعودي خالد الغامدي في نصف النهائي، ويتأهل الفائز منهما إلى المباراة النهائية لمواجهة الفائز في مباراة نصف النهائي الثاني، التي تجمع الشقيقين البحرينيين حيدر وحسين مروم. وأسفرت نتائج مباريات اليوم الأول من منافسات كرة السلة 3 × 3 التي تجرى على صالة نادي الثقة للمعاقين بالشارقة، عن فوز منتخب الكويت على منتخب الإمارات (أ) 18- 6، والمنتخب السعودي على منتخب الإمارات (ب) 21- 8، ومنتخب الكويت على نظيره السعودي 21- 5.

وفاز منتخب الإمارات (أ) على الإمارات (ب) 8- 4، والكويت على الإمارات (ب) 22- 2، والسعودية على الإمارات (أ) 12- 6 في سادسة المباريات.

«الدراجات» يتفوق في الحديريات

فاز منتخب الدراجات بميداليتين (ذهبية، وفضية) في سباق الفردي ضد الساعة لفئة الشباب في مسار الدراجات بجزيرة الحديريات في أبوظبي، وتوج حارب خميس المرزوقي بذهبية الفردي ضد الساعة للشباب، الذي أقيم لمسافة 20 كلم، بعدما أنهى السباق بزمن قدره 25:21:83 دقيقة، وأحرز زميله خالد النعيمي المركز الثاني، والميدالية الفضية بتوقيت 25:52:73 دقيقة، فيما نال الميدالية البرونزية البحريني مهدي حسن جواد، وقطع مسافة السباق في 26:33:77 دقيقة.

وأشاد محمد سند القبيسي، نائب رئيس الاتحاد بنتائج الدراجين الشباب في اليوم الختامي للمنافسات، مؤكداً أن لاعبي المنتخب الإماراتي استطاعوا تجاوز نتائج الفردي العام، وقدموا أداءً أفضل في سباقات ضد الساعة، بعدما كان المنتخب حصد ذهبية وفضية الفرق ضد الساعة. ووجه القبيسي الشكر إلى اللجنة الأولمبية، ولكل القائمين على تنظيم الدورة من اللجان المختلفة والمتطوعين، على الجهود الكبيرة التي بذلوها من أجل إخراج الحدث في هذه الصورة الرائعة والناجحة، لافتاً إلى أن جميع الوفود أشادت بالتنظيم الاحترافي المميز، وبالبنية التحتية الهائلة التي تمتلكها الإمارات، وأسهمت في توفير عوامل النجاح للبطولة.

مواهب واعدة في «السباحة»

تصدر منتخب قطر منافسات اليوم الأول للسباحة، التي أقيمت في مسبح مركز مدينة محمد بن زايد الرياضي، بحصوله على 11 ميدالية ملونة، بواقع 5 ذهبيات، و4 فضيات، وبرونزيتين، وجاء منتخب الكويت في المركز الثاني، بحصوله على 8 ميداليات ومنتخب البحرين ثالثاً بـ6 ميداليات، ومنتخب السعودية في المركز الرابع بـ10 ميداليات، ومنتخب الإمارات خامساً برصيد 10 ميداليات، ومنتخب عُمان في المركز السادس، بـ4 ميداليات.

وأشاد عبدالله الوهيبي، رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد السباحة بمنافسات اليوم الأول، مؤكداً أن السباقات كشفت مواهب واعدة في جميع المنتخبات المشاركة في «العرس الخليجي»، وقال: «أثبتت الدورة نجاحها بكل المقاييس في نسختها الأولى، بعدما شهدت الألعاب كافة منافسة قوية، ومشاركة رائعة، وفق أعلى مستويات التنظيم والمعايير المطبقة في المسابقات الرسمية، ما يمنح السباحين والسباحات المشاركين فرصة عيش أجواء المنافسات الكبيرة، واكتساب الخبرة التي تساهم في صقل موهبتهم على المدى الطويل».

البحرين تقلب «الطاولة»

حصد منتخبنا الوطني لكرة الطاولة للشباب والشابات 4 ميداليات برونزية، واحتل المركز الثالث في مسابقتي الفرق للشباب والشابات، وجاء الثنائي علي الحواي وعبدالله الحواي في المركز الثالث في مسابقة الزوجي للشباب، وعبدالله الحواي في المركز الثالث لمسابقة الفردي للشباب. وأسدل الستار على منافسات كرة الطاولة بالدورة، بتصدر البحرين جدول ترتيب الميداليات، وفي رصيدها 3 ذهبيات، وفضيتان، و3 برونزيات، وجاءت قطر في المركز الثاني برصيد 3 ذهبيات، وفضية، وبرونزيتين، وحلت الكويت في المركز الثالث، وفي حوزتها 3 فضيات، ثم منتخبنا الوطني رابعاً برصيد 4 برونزيات، وحلت عمان في المركز الخامس الأخير ببرونزية واحدة. وقام بتتويج الفائزين كل من الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، نائب رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، عضو اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس الاتحاد البحريني لكرة الطاولة، رئيس لجنة تكافؤ الفرص باتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، والمهندس داود الهاجري، رئيس اتحاد الطاولة، وإبراهيم العسم، نائب رئيس الاتحاد، وحسن الزرعوني، الأمين العام للاتحاد.

تفوق بحريني في «الدايثلون»

فاز البحرينيان عبدالرحمن الحسن، وأحمد الحلاق بالميداليتين الذهبية والفضية، والقطري جاسم الحسيني بالميدالية البرونزية في مسابقة الدايثلون التي استضافها نادي شرطة عجمان للرياضة والرماية، بمشاركة 12 لاعباً من 4 دول، ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب.

وتتضمن مسابقة الدايثلون الجري لمسافة 5 كيلومترات، وركوب الدراجات 2.5 كيلومتر، ثم الجري مجدداً لمسافة 2.5 كيلومتر، وقطع الحسن مسافات المسابقة بزمن قدره (1:05:19) ساعة، وتلاه الحلاق بزمن (1:06:34) ساعة، والحسيني بزمن (1:08:24) ساعة.

الإمارات تقترب من «ذهب» الجولف

اقترب منتخبنا الوطني من التتويج بالميدالية الذهبية للجولف، بعدما حافظ على صدارة الترتيب في ختام الجولة الثانية التي أقيمت أمس الأول، بنادي أبوظبي للجولف، وتمكن منتخبنا الوطني من تحسين الأداء في الجولة الثانية التي حقق فيها 8 ضربات فوق المعدل، بعدما سجل 13 ضربة فوق المعدل في الجولة الأولى، ليصبح مجموعه الكلي 21 ضربة فوق المعدل.

وحافظ المنتخب العماني على المركز الثاني، بإجمالي 71 ضربة فوق المعدل، بعدما سجل لاعبوه 31 ضربة فوق المعدل في الجولة الثانية، كما بقي المنتخب السعودي بالمركز الثالث، بإجمالي 100 ضربة فوق المعدل، بتسجيل لاعبيه 46 ضربة فوق المعدل في الجولة الثانية.

وتمسك ريان أحمد لاعب منتخبنا الوطني بصدارة ترتيب الفردي، ليقترب بدوره من حصد الميدالية الذهبية، برصيد 3 ضربات تحت المعدل، بعدما سجل ضربة واحدة تحت المعدل في الجولة الثانية.

منتخب «الأمل».. «4 نجوم»

حصد منتخب «الأمل» الإماراتي للجودو 4 ميداليات ملونة في منافسات اللعبة التي افتتحت أمس الأول، بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وتوزعت الميداليات بين ميدالية ذهبية و3 فضيات، عن طريق اللاعب سيف الحمادي الذي أحرز ذهبية وزن تحت 60 كجم، و3 فضيات عن طريق كل من محمد وليد النقبي في وزن تحت 50 كجم، وحميد سعيد الشامسي في وزن تحت 55 كجم، وأحمد عبدالله الزرعي في وزن تحت 66 كجم.

وفاز المنتخب السعودي بـ3 ميداليات ملونة (ذهبيتين وفضية)، فيما حقق منتخب الكويت 4 ميداليات ملونة (ذهبية، و3 برونزيات).

ذهبية «الألعاب الإلكترونية» سعودية

حصد المنتخب السعودي الميدالية الذهبية في لعبة كرة القدم الإلكترونية «أف سي 24»، التي أُقيمت منافساتها في دبي بمشاركة 4 منتخبات هي الإمارات، والسعودية، وقطر والكويت، وفاز المنتخب السعودي على منتخبنا في المباراة النهائية 4-3 ثم في المباراة الفاصلة بنتيجة 3-2، ليتوج باللقب والميداليات الذهبية، ويحرز منتخبنا المركز الثاني، فيما حل المنتخب الكويتي في المركز الثالث.