«الجو جيتسو» يغازل منصات آسيا بـ«الشباب والناشئين»

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل المنتخب الوطني للجو جيتسو، برعاية شركة مبادلة للاستثمار، استعداداته المكثفة للمشاركة في النسخة الثامنة من بطولة آسيا للجو جيتسو التي تشهد للمرة الأولى إطلاق منافسات مخصصة لفئات الناشئين والشباب (تحت21 و18 و16 عاماً) بتنظيم من الاتحاد الآسيوي واستضافة اتحاد اللعبة، في العاصمة أبوظبي اعتباراً من الجمعة المقبل.

وتستضيف مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية فعاليات البطولة التي تستقطب مشاركة واسعة تفوق 1500 لاعب ولاعبة، ويشارك في منافسات فئتي الشباب والناشئين التي تقام لأول مرة على أرض الدولة أكثر من 700 لاعب ولاعبة من 25 دولة.

ويطمح منتخبنا الوطني للجو جيتسو بكل فئاته إلى مواصلة مسيرة إنجازات الدولة القارية والدولية على صعيد الرياضة، مستنداً إلى الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة من اتحاد اللعبة، حيث يكثف استعداداته وتدريباته تحت إشراف الجهاز الفني للوصول إلى الجاهزية البدنية والنفسية المطلوبة للمنافسة على أعلى المستويات واعتلاء منصة التتويج.

وتعليقاً على المشاركة الأولى لمنتخب الناشئين والشباب في بطولة آسيا، قال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد: «يتطلع أبناء وبنات الوطن إلى تقديم أرفع المستويات التي تواكب تطور وإنجازات رياضة الجو جيتسو الإماراتية، وآخرها التتويج ببطولة العالم للشباب والناشئين التي أقيمت في كازاخستان ودورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب».

وأضاف: «يمتلك المنتخب الوطني جيلاً متميزاً من اللاعبين واللاعبات الذين يتسلحون بالعزيمة والمثابرة والإصرار والرغبة الحقيقية في إثراء خزينة الدولة من الإنجازات القارية والعالمية، ونحن على ثقة تامة بقدرة تلك المواهب الواعدة على التميز والتألق في ظل ما يتمتعون به من دعم وتشجيع ومتابعة على المستويات كافة».

وقال: «تمثل النسخة الأولى من بطولة آسيا للجو جيتسو للشباب والناشئين منصة نموذجية لاستعراض مهارات أبنائنا وبناتنا ضمن أجواء استثنائية من الحماس، وبصورة تعكس نجاح مشروع الجو جيتسو الإماراتي الذي يمتد لأعوام طويلة من الإدارة والتخطيط وتنفيذ الاستراتيجيات ذات الكفاءة العالية في تطوير اللعبة محلياً وإقليمياً وعالمياً».

وقال إبراهيم الحوسني مدرب المنتخب الوطني للناشئين: «نستعد لهذه المحطة الآسيوية الأبرز منذ أسابيع عدة، وكثفنا تحضيراتنا خلال الأيام الماضية من خلال إقامة معسكر تدريبي لمنتخبي الناشئين والشباب في مبادلة أرينا، حيث تم تصميم برنامج إعدادي يضمن وصول اللاعبين واللاعبات إلى مستويات التنافسية المطلوبة، والتركيز على مختلف الجوانب الفنية والبدنية والنفسية للأبطال».

وأضاف: «يبذل أفراد المنتخب جهوداً كبيرة في التدريب، ويتحلون بأعلى درجات المسؤولية انطلاقاً من إدراكهم لحجم وأهمية الحدث، ويمتلك اللاعبون واللاعبات إصراراً كبيراً على التميز والتفوق خلال الحصص التدريبية، ونحن على يقين بأنهم يملكون المقومات التي تمكنهم من تحقيق هدفهم من المشاركة، وتقديم أفضل ما لديهم لاعتلاء منصة التتويج».

من جهته، قال اللاعب حمدان الظاهري لاعب المنتخب الوطني لفئة تحت 16 عاماً: «أشعر بالفخر لكوني جزءاً من هذا المنتخب، وأثمن الدعم الكبير من القيادة الرشيدة واتحاد اللعبة والجهاز الفني، ما يمثل الحافز الأكبر لنا للعمل الجاد وتحقيق أهدافنا بالفوز وتحقيق اللقب».

بدورها، قالت دانة البريكي لاعبة المنتخب الوطني لفئة تحت 18 عاماً: «نخضع منذ أسابيع إلى برنامج تدريبي صارم، يعود علينا بالكثير من المكاسب، ولقد تجلّى ذلك في مستويات اللياقة والقوة البدنية التي وصلنا إليها. نحن مستعدون للمنافسة وتقديم أفضل ما لدينا على بساط بطولة آسيا للجو جيتسو».

الأداء الأفضل

قال فرّاج العولقي لاعب المنتخب لفئة تحت 21 عاماً: «عازمون على تقديم الأداء الأفضل الذي يتماشى مع تطلعاتنا وآمالنا. نتدرب على فترتين صباحية ومسائية للوصول إلى المستويات التي تؤهلنا للذهاب بعيداً في البطولة، وننتظر بفارغ الصبر إظهار مهاراتنا أمام جماهيرنا».