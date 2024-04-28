150 لاعبة في بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للشطرنج

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسّسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، اختتمت أمس الأول منافسات النسخة السادسة من بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية للشطرنج الخاطف للسيدات، التي تم تنظيمها وفقاً للنظام السويسري، واستمرت على مدار 9 جولات، مع تحديد مدة كل جولة بثلاث دقائق، وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 150 لاعبة من جنسيات متنوعة، أظهرن مهاراتهن وقدراتهن، وتمت إدارة المباريات بمهنية عالية من قبل فريق تحكيم إماراتي.

أقيمت البطولة بمقر أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بتواجد 150 مشتركاً في مختلف الفئات، وشهدت الفعاليات حضور الدكتورة أمنيات الهاجري، نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وناعمة عبد الرحمن المنصوري، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وأمل عبدالقادر العفيفي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وحسين عبدالله خوري رئيس نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية وإبراهيم محمد المرزوقي عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وضمن نتائج فئة السيدات جاءت ماريا جيفورجين في المركز الأول، تلتها هوسيرنو في المركز الثاني، فيما كان المركز الثالث من نصيب شما عامر.

وتم تخصيص جوائز الأفضل على مستوى الفئات للاعبات المواطنات، ونالت روضة العفيفي جائزة أفضل لاعبة مواطنة تحت 12 سنة، مريم القبيسي أفضل لاعبة مواطنة تحت 10 سنوات، ومارية البلوشي أفضل لاعبة تحت الـ 8 سنوات.

وفي هذا الخصوص، أكدت الدكتورة أمنيات الهاجري نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية أن نجاح النسخة السادسة من الحدث، يعد جزءاً من رؤية الأكاديمية في دعم وتعزيز مشاركة النساء في الرياضة وتعزيز مهاراتهم في المجتمع، وقالت: «فخورون بهذا النجاح الكبير للبطولة التي بلغ عدد المشاركات فيها لأكثر من 150 لاعبة من مختلف الجنسيات، وقمنا بتوفير بيئة تنافسية مناسبة لجميع السيدات والمشاركات في الحدث وتأمين فرق تحكيم متخصصة وأصحاب خبرة كافية لإدارة البطولات المحلية والعالمية، نشكر جميع الرعاة والشركاء على دعمهم وجهودهم في هذه البطولة، ونتطلع إلى استمرار إقامة سلسلة البطولات عالية المستوى في خطتنا المستقبلية».