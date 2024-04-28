مهرجان دلما التاريخي..«عيد بحري تراثي»

الظفرة (الاتحاد)

تتوشح جزيرة دلما هذه الأيام بفعاليات النسخة السابعة من مهرجان سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، ويستمر حتى الأحد المقبل.

وتشهد أرض المهرجان الذي انطلق «الجمعة» الماضي حراكاً يومياً بمسابقات رياضية وثقافية، تحظى بمشاركة واسعة ومتابعة من مجتمع الجزيرة، لاسيما البرامج المخصصة للحضور على مسرح المهرجان بأسئلتها ومسابقاتها اليومية وجوائزها، هذا فضلاً عن السباقات الرئيسية، وعلى رأسها سباق دلما للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي يعد الأكبر والأغلى والأقوى في سباقات المسافات الطويلة التراثية البحرية على مستوى الدولة والمنطقة، من حيث عدد المحامل المشاركة، وأيضاً سباق دلما لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً، الذي ينظم في مرحلتين.

واختتمت، أمس الأول، المرحلة الأولى من «سباق دلما لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً»، وجرى السباق في أربعة أشواط، حملت أسماء هيرات دلما «حالة دلما، أم العنبر، حد بوصفير، بوجفير» لمسافة 4 أميال بحرية، بمشاركة 680 بحاراً على 40 قارباً تمثل القوارب العشرة الأولى الفائزة في كل شوط من أشواط سباق أبوظبي لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً، الذي أقيم في مهرجان التراث البحري بكورنيش أبوظبي فبراير الماضي.

وانتقلت القوارب الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في كل شوط، إلى الشوط الختامي الذي يحمل اسم «حصباة دلما»، وتأهل من الشوط الأول الذي جاء باسم «حالة دلما» القارب «الدفاع» لمالكه وزارة الدفاع، بقيادة النوخذة والسكوني بدر عبدالحكيم محمد ثاني في المركز الأول، والقارب «الفجيرة» لمالكه الشيخ راشد بن حمد بن محمد الشرقي، بقيادة النوخذة سيف خلف صالح المطري، والسكوني ناصر خلفان الكندي في المركز الثاني، والقارب «حماه» لمالكه قيادة الحرس الوطني، بقيادة النوخذة أحمد بلال النوبي سعيد، والسكوني مبارك أحمد بلال النوبي سعيد في المركز الثالث.

وفي الشوط الثاني «أم العنبر» تأهل في المركز الأول القارب «الطف» لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، بقيادة النوخذة والسكوني علي سند الحمادي، والقارب «ثوبان» لمالكه سمو الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، بقيادة النوخذة سالم عبيد أحمد الزحمي، والسكوني محمد عبدالرحمن علي الياسي في المركز الثاني، والقارب «ناهل» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بقيادة النوخذة سعيد علي مطر الشامسي، والسكوني خليفة علي ميزر الرميثي في المركز الثالث.

فيما تأهل عن شوط «حد بوصفير» في المركز الأول القارب «وادي السيجي» لمالكه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، بقيادة النوخذة سالم عبيد أحمد الزحمي، والسكوني إبراهيم علي محمد عبدالله الياسي، والقارب «زلزال2» لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بقيادة النوخذة والسكوني فهد أحمد محمد إبراهيم المرعي الشحي في المركز الثاني، والقارب «الياه» لمالكه سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، بقيادة النوخذة محمد عبدالعزيز إبراهيم الحمادي، والسكوني عبدالرحمن محمد عبدالعزيز إبراهيم الحمادي في المركز الثالث.

وفي الشوط الرابع «بوجفير» تأهل في المركز الأول القارب «شباب صحار» لمالكه اللجنة العمانية للرياضات البحرية، بقيادة النوخذة محمد صالح راشد الغيثي، والسكوني إبراهيم صالح راشد الغيثي، وجاء ثانياً القارب «KHK» لمالكه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، بقيادة النوخذة أحمد ناصر البوسميط، والسكوني محمد جاسم، فيما حل في المركز الثالث القارب «مشهور» لمالكه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بقيادة النوخذة والسكوني سليمان أحمد محمد إبراهيم المرعي.

الجوائز

يبلغ مجموع الجوائز المالية للسباق أكثر من مليونين و400 ألف درهم، حيث يحصل الفائز الأول في كل شوط من الأشواط الأربعة التمهيدية على 80 ألف درهم، والثاني على 70 ألفاً، والثالث على 60 ألفاً وتتوزع الجوائز حتى المركز العاشر، فيما يحصل الفائز الأول في الشوط الختامي «حصباة دلما» على جائزة مالية قدرها 100 ألف درهم، والثاني 80 ألفاً، والثالث 70 ألفاً، وتتوزع الجوائز حتى المركز الثاني عشر.

لوحات

يقدم السوق الشعبي في مهرجان دلما التاريخي بدورته السابعة، منتجات متنوعة ومتعددة تعكس بما تقدمه لوحات من التراث الإماراتي، وتحتفي بالبحر من خلال عرض المنتجات المرتبطة به، ويضم السوق 35 محلاً متنوعاً، تلبي توقعات جمهور المهرجان من مختلف الفئات العمرية، وبمختلف اهتماماته، إذ تعرض العديد من الصناعات التقليدية الإماراتية، والمأكولات الشعبية، والمواد التموينية، والقهوة العربية، ومنتجات ترتبط بالبحر، بالإضافة إلى الحلويات والعطور والبخور وحلي النساء، والملابس والمشغولات اليدوية والألعاب، وغيرها الكثير، وتمتاز هذه المعروضات بأسعار تنافسية مقارنة مع الأسواق التجارية.