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الرياضة

بوستيكوجلو: توتنهام يحتاج إلى العقاب!

بوستيكوجلو: توتنهام يحتاج إلى العقاب!
28 ابريل 2024 22:14

 
لندن (د ب أ)

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انتقد أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام لاعبيه، بعد خسارة الفريق أمام أرسنال 2-3 اليوم الأحد في الجولة 35 بالدوري الإنجليزي الممتاز.
صرح بوستيكوجلو عبر قناة سكاي سبورتس عقب اللقاء «لقد سمحنا للمنافس بالوصول إلى مرمانا بسهولة في الشوط الأول بشكل غير مقبول في مباراة بهذا المستوى، ودفعنا الثمن». وأضاف «لم ننجح بشكل كافٍ في الرد بالشوط الثاني، ومنح جماهيرنا الأمل، إنها خسارة مخيبة للآمال».
وأشار المدرب الأسترالي «ما زلنا نفتقد المرونة في التعامل مع الهجمات المرتدة والكرات الثابتة؛ لذا وصلوا إلى مرمانا بسهولة، فهم فريق جيد، ويعاقبونك إذا لم تكن قوياً في الدفاع عن مرماك».
وشدد مدرب توتنهام «هناك العديد من الأمور المقلقة، وعلينا تحسين الكثير من الجوانب في أداء الفريق، فاليوم لم يكن رائعاً، وكنا بحاجة إلى عقاب، لنقدم أداء أفضل في الشوط الثاني».
واختتم أنجي بوستيكوجلو تصريحاته «في بعض الأحيان، تكون بحاجة للشعور بالألم لتدرك أنه يجب أداء المهام المطلوبة بشكل مختلف في المرة القادمة».

الدوري الإنجليزي
توتنهام
أرسنال
آنجي بوستيكوجلو
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