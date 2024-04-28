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الرياضة

شباب الأهلي «سوبر» الطائرة

شباب الأهلي «سوبر» الطائرة
28 ابريل 2024 22:24

 
معتصم عبدالله (دبي)

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تُوج شباب الأهلي بطلاً لكأس السوبر للكرة الطائرة، لفئة الرجال موسم 2023- 2024، بفوزه على النصر 3-0، على صالة نادي العين، في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات «المرحلة الثانية»، والتي أقيمت بنظام دورة مجمعة واحدة، على ملعب محايد، على مدار ثلاثة أيام.
وحسم «الفرسان» اللقب الثاني في الموسم، بعد «كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للطائرة»، بفارق نقطة أمام عجمان المتفوق في الجولة ذاتها على الجزيرة 3-2، ليتصدر شباب الأهلي الترتيب العام للدورة، برصيد 6 نقاط من فوزين 3-1 أمام عجمان في الجولة الأولى، و3-0 أمام النصر في الثالثة، مقابل خسارة أمام الجزيرة 0-3 في الجولة الثانية.
وتُعد النسخة الحالية التاسعة لكأس سوبر الطائرة للرجال، والتي اقتصر فيها التتويج 4 أندية فقط، شملت الشباب مواسم 2012- 2013 و2013- 2014 و2014- 2015، وبني ياس 2015- 2016 و2022- 2023، وشباب الأهلي 2019- 2020 و2023- 2024، والنصر 2020- 2021 و2021- 2022.

الكرة الطائرة
سوبر الطائرة
شباب الأهلي
النصر
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