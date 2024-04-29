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الرياضة

جوميز: الزمالك عينه على «الكونفدرالية»

جوميز: الزمالك عينه على «الكونفدرالية»
29 ابريل 2024 07:56

 
القاهرة (د ب أ)

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الزمالك إلى نهائي «الكونفيدرالية»


أبدي البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، سعادته بتأهل «الأبيض» إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، وتخطي عقبة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي.
وقال جوميز في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، إن الفريق الغاني يملك مجموعة من المواهب واللاعبين المتميزين.
وأضاف «هناك عدة فرص سنحت لدريمز في اللقاء، والحارس محمد عواد تصدى لها، كما أنقذ الدفاع بعض الفرص للفريق المنافس، وفي المقابل لم نستغل الفرص التي سنحت لنا في لقاء الذهاب، ونجحنا في التعامل مع لقاء العودة جيداً، وكنا الأفضل ونستحق الفوز في اللقاء والتأهل للنهائي».
وقال جوميز: «الزمالك يتطلع للفوز باللقب، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز ببطولة الكونفدرالية».
يذكر أن الزمالك تأهل بالفوز على دريمز بنتيجة 3- صفر في غانا، بعد التعادل السلبي ذهاباً في القاهرة.
وكان الفريق المصري تُوج بلقب كأس الكونفدرالية في عام 2019 على حساب نهضة بركان المغربي.

كأس الكونفدرالية
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