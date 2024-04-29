أرتيتا: أرسنال جاهز للفوز بـ «البريميرليج»

لندن (د ب أ)



أكد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، أن الفوز على توتنهام 2-3، أظهر مدى جاهزية فريقه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، لكنه حذر لاعبيه من ألا تطغى عليهم مشاعر الفرحة.

وبسؤاله عن جاهزية أرسنال للفوز باللقب هذه المرة أجاب المدرب الإسباني: «أعتقد ذلك». وقال أرتيتا: «عندما تفوز، هكذا يكون الحال دائماً، الموسم الماضي لم ننجح في ذلك لأننا ذهبنا إلى ملعب وستهام، وأهدرنا ضربة جزاء أمام ليفربول، واستقبلنا هدفاً في الدقيقة 91 لذلك لم نكن قادرين على الفوز باللقب».

وأضاف: «الفوارق صغيرة، لا تنجرف مع نفسك، نرغب في أن نكون أفضل، والفوارق تتطور، نذهب مجدداً لمواجهة بورنموث وستكون تلك مواجهة صعبة».