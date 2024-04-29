جوارديولا يحذر السيتي وأرسنال!



لندن (د ب أ)



أكد جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أهمية الفوز، الذي حققه فريقه على نوتنجهام فورست 2- صفر، في «الجولة 35» من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وصرح جوارديولا عبر قناة «سكاي سبورتس»، بعد المباراة «كل شيء وارد في الجولات القادمة، لقد أهدر ليفربول النقاط في المباريات القليلة الماضية، وهو أمر وارد أن يحدث لنا أو لأرسنال».

وقال المدرب الإسباني «تنتظرنا مباراتان ضد فولهام وتوتنهام خارج ملعبنا، ستكون مواجهات صعبة، وكنت أفضل ألا نحصل على راحة أسبوع، وأن نلعب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن في ظل الوضع الحالي، فإنها فرصة مناسبة للحصول على راحة يومين أو ثلاثة للتعافي والاستعداد للمباريات النهائية التي تنتظرنا».

وأبدى جوارديولا سعادته بعودة المهاجم النرويجي إرلينج هالاند الذي سجل الهدف الثاني في شباك نوتنجهام، قائلاً «من المهم أن يعود هالاند، ويهز الشباك، واستفاد من تمريرة كيفن دي بروين، وسجل بطريقة جيدة، وسعيد بعودته لأنه لم يكن جاهزاً بنسبة 100%». وعن خوض «السيتي» مبارياته، بعد انتهاء مباريات منافسيه على اللقب، قال جوارديولا «الضغط هو أسلوب اللعب، فإذا أدى الفريق بشكل جيد، وسيطر على المباراة سيقول الناس أننا لم نتأثر بالضغط، وإذا لم نقدم أداءً جيداً سيقال أننا تأثرنا بالضغط».

وقال جوارديولا في ختام تصريحاته «لقد عانينا أمام نوتنجهام، وكنا محظوظين، لأن أرضية الملعب كانت صلبة وجافة، وهو ما تسبب في إضاعة نوتنجهام للفرص أمام مرمانا».

ويعتلي أرسنال قمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 80 نقطة، خلفه مانشستر سيتي 79 نقطة، وله مباراة مؤجلة ثم ليفربول في المركز الثالث برصيد 75 نقطة.