اتحاد كلباء يحلم بـ «النهائي الأول» في «الكأس الأغلى»



فيصل النقبي (كلباء)



أكمل العراقي غازي فهد مدرب اتحاد كلباء استعدادات فريقه، لملاقاة الوصل في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في اللقاء المهم الذي يقام على استاد الشارقة، الثلاثاء، لأن الفريق يحلم بـ «النهائي الأول».

ويخوض «النمور» المباراة بصفوف مكتملة، بعودة المدافع سالم راشد إلى التشكيلة، بعد أن غاب أمام النصر في «دوري أدنوك للمحترفين»، كما دخل أحمد عامر في الحسابات الهجومية، بجانب جاهزية فيليب كيش للمشاركة أساسياً.

وتبدو معنويات اللاعبين مرتفعة خلال الفترة الأخيرة، بعد سلسلة النتائج الإيجابية، منذ تولي غازي فهد المهمة خلفاً لفرهاد مجيدي، كما يقدم قايدي وفورمبيرجر مستويات عالية في الدوري، ويمثل «الثنائي» أهمية في هجوم «النمور».

على صعيد آخر، اكتملت استعدادات جماهير اتحاد كلباء، عبر توفير حافلات لاستاد الشارقة، تتحرك من كلباء وضواحيها وتذاكر مجانية لتحفيز أنصار «الأصفر» على الحضور ومساندة الفريق في المباراة التاريخية.