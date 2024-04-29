كاتسوراجاوا .. التتويج بـ «خوذة المحاربين»!



دبي (الاتحاد)

أصبح يوتو كاتسوراجاوا سادس لاعب ياباني ينتزع لقباً، في جولة «دي بي ورلد للجولف»، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعد فوزه أمام جماهيره في بطولة اليابان المفتوحة.

جاء فوز كاتسوراجاوا، بعد أداء قوي، لينهي المنافسات برصيد 17 ضربة تحت المعدل، ويحصد أول ألقابه الشخصية في جولة «دي بي ورلد»، وهو اللقب الثاني في آخر ثلاث بطولات ضمن «روزنامة» الموسم الحالي التي يحققها لاعب ياباني، بعد فوز كيتا ناكاجيما بلقب بطولة الهند المفتوحة مطلع أبريل الجاري، في إشارة واضحة إلى تطور الجولف وانتشار الجولة في القارة الآسيوية.

وحملت مراسم تتويج كاتسوراجاوا الشكل التقليدي للثقافة اليابانية، مع تقليده كأس البطولة المصمم على شكل «خوذة محارب الساموراي».

من جانبه، استفاد السويدي سيباستيان سوديربيرج من حصوله على المركز الثاني في البطولة اليابانية، برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ليكسب 334 نقطة، رفع من خلالها إجمالي رصيده إلى 990 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثامن في الترتيب العالمي لـ «السباق إلى دبي» من رولكس.

وتتواصل جولة دي بي ورلد، بإقامة بطولة فولفو الصين المفتوحة، ضمن ما يعرف باسم «السلسلة الآسيوية»، حيث سيكون هناك 5 سلسلات دولية، لكل منها هويتها الخاصة هذا الموسم في جولة دي بي ورلد، ولكل سلسلة بطلها الخاص، الذي يكسب 200 ألف دولار من مجموع مكافآت إضافية تبلغ مليون دولار.

ويتأهل أبطال كل سلسلة إلى بطولات سلسلة «باك 9»، قبل أن يختتم الموسم، بعد أن يطوف العالم، تحت عنوان «بلاي أوف» الختامي لجولة دي بي ورلد.

ويكون الختام في ضيافة الإمارات الختام، بنظام متجدد عبر بطولتين على التوالي في نوفمبر المقبل، مع بطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس، بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، ثم جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للجولف بمشاركة أفضل 50 لاعباً.