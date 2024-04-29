دوري اليد يعود للنظام القديم بـ «أمر العمومية»

رضا سليم (دبي)

وافقت الجمعية العمومية لاتحاد اليد على مقترح نادي الشارقة بتغيير نظام دوري الرجال وعودته من جديد لنظام الذهاب والعودة، بدلاً من النظام المطبق حالياً بالدور التمهيدي ونصف النهائي والنهائي، وجاءت الموافقة على المقترح بالأغلبية، وتم تحويل الطلب إلى مجلس إدارة الاتحاد لاعتماد النظام الجديد للدوري في الموسم المقبل.

وناقشت الجمعية مقترحات حول اللاعب الأجنبي والمقيم في الأندية، وأيضاً مواليد الدولة، وتم الاتفاق على أن يسجل النادي لاعباً من مواليد الدولة أو لاعباً خليجياً، كما تقدم عدد من الأندية بمقترحات عن تطوير نظام المراحل السنية وزيادة عدد اللاعبين وتطوير مستوى الحكام.

وترأس اجتماع الجمعية العمومية عبدالسلام ربيع المحيربي نائب رئيس الاتحاد، في حضور ممثلي 17 نادياً الأعضاء في الجمعية العمومية، وأحمد العبدولي ممثل الهيئة العامة للرياضة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

ووجه ناصر سالم الحمادي، الأمين العام للاتحاد، الشكر للأندية الأعضاء على تعاونها مع الاتحاد خلال فترة إعداد منتخب الناشئين للمشاركة في منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الدولة، واعتمد الاجتماع تقارير لجان الحكام والمسابقات والمنتخبات الوطنية والمدربين عن عام 2023، والتي تضمنت خطة كل لجنة للموسم المقبل، فيما كان اعتماد الحساب المالي الختامي للاتحاد والذي انتهى في 31 ديسمبر 2023 آخر ملفات جدول أعمال عمومية اليد لهذا العام، وناقش الاجتماع مقترحات أندية الشارقة، والعين، والوحدة ثم إحالتها إلى اللجان المتخصصة بالاتحاد للدراسة واتخاذ القرار.