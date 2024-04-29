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الرياضة

تزن 5500 كجم.. سيارات «ثقيلة جداً» في «الاتحاد أرينا»!

تزن 5500 كجم.. سيارات «ثقيلة جداً» في «الاتحاد أرينا»!
29 ابريل 2024 11:52

 
أبوظبي (الاتحاد)
تستعد مونستر جام، فعالية السيارات الأكثر تشويقاً في العالم، للعودة مرة أخرى إلى جزيرة ياس بأبوظبي للعام الثاني على التوالي، بعد النجاح الكبير الذي حققته دورة العام الماضي.

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وتشهد المنافسات عودة أسطول السيارات التي تزن 5500 كيلوجرام إلى «الاتحاد أرينا» لتقديم عرضين 8 يونيو وآخر في اليوم التالي، مما يتيح للجماهير الاستمتاع بنهاية أسبوع مليئة بالحماس.
وتضم قائمة المشاركين مات كودي الذي يقود سيارة جريف ديجر الأسطورية، ويسعى لمواصلة إرثه الحافل بالنجاحات، والسائقة ميراندا كوزاد التي تشتهر بأسلوب قيادتها الجريء والفريد، وتتولى قيادة شاحنة ثور المذهلة لتقدم للمشجعين عرضاً يزخر بالحركات الهوائية البهلوانية.
وهناك بليك جرانجر الذي يمتاز بأسلوبه الهادئ والجريء، ويؤكد بليك إلى أن سباق مهرجان ليوا بأبوظبي هو أحد أبرز السباقات التي شارك بها، وقال: «استمتعت كثيراً بخوض المنافسات في الصحراء، وكانت الأنشطة التي قدمها مهرجان ليوا بمثابة حلم يتحقق بالنسبة لي، لأنني من أكبر عشاق رياضة السيارات».
ويتولى تشارلي بوكن قيادة سيارة ميجالودون المتميزة ليبهر المشجعين بمهاراته الفريدة في القيادة. 
ويقود باري مصوّر سيارة بلاك بانتر، ويمتلك مسيرة مهنية حافلة بالإنجازات والجوائز مثل أفضل سائق صاعد.

 

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