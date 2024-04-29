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الرياضة

«الخبرة» سلاح «الرباعي» في نصف نهائي «الكأس الأغلى»

«الخبرة» سلاح «الرباعي» في نصف نهائي «الكأس الأغلى»
29 ابريل 2024 12:08

 
معتصم عبدالله (دبي)

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تملك الأندية الأربعة في نصف نهائي البطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» موسم 2023- 2024، خبرات سابقة في «المربع الذهبي»، بما فيها اتحاد كلباء الذي حقق إنجازاً تاريخياً بتأهله الثاني إلى نصف النهائي، في مواجهة مرتقبة أمام الوصل، بعدما تفوق على العين 2-1 في ربع النهائي، وسبق أن صعد «النمور» إلى الدور ذاته للمرة الأولى في نسخة موسم 1988- 1989.
ويشهد نصف نهائي الكأس الأغلى للموسم الحالي، إقامة مواجهتين مرتقبتين، حيث يلتقي الثلاثاء الوصل واتحاد كلباء، على استاد نادي الشارقة، فيما يلعب الأربعاء النصر وشباب الأهلي على ملعب زعبيل في «ديربي مثير».
وتتواجد أندية الوصل والنصر وشباب الأهلي معاً للمرة الثانية في تاريخ نصف نهائي «البطولة الأغلى» بعد نسخة موسم 1985- 1986، والتي تُوج بها «العميد» على حساب «الإمبراطور» بالفوز في النهائي 2-1.
ويتصدر «الفرسان» من بين «الرباعي الحالي» قائمة أكثر الفرق وصولاً إلى نصف النهائي في 27 مشاركة، يليه الوصل برصيد 24 مشاركة، والنصر بـ 19، مقابل المشاركة مرتين في نصف النهائي لـ «نمور» اتحاد كلباء البحث عن لقبه الأول.
وتعد النسخة الحالية الـ 47 في تاريخ «البطولة الأغلى»، والتي انطلقت بمباريات التصفيات التمهيدية لأندية دوري الأولى، وصولاً إلى مباريات دور الـ 16، التي أقيمت البطولة بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة حتى النهائي.

كأس صاحب السمو رئيس الدولة
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