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الرياضة

«المتوالية» سلاح «العميد».. وعودة كارتابيا تدعم «الفرسان»

«المتوالية» سلاح «العميد».. وعودة كارتابيا تدعم «الفرسان»
29 ابريل 2024 12:30

 
معتصم عبدالله (دبي)

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يتأهب قطبا «الديربي القديم» النصر وشباب الأهلي للمواجهة المرتقبة بين الغريمين في نصف نهائي البطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» لموسم 2023- 2024، والمقررة في السابعة والثلث مساء الأربعاء، على استاد زعبيل بنادي الوصل. 
ويستعيد «العميد» و«الفرسان» في «القمة المنتظرة» ذكريات «قمم مثيرة» في مواجهات الفريقين، أبرزها الصراع على لقب «البطولة الأغلى» في ثلاث نسخ، بداية بأول لقب في تاريخ الكأس موسم 1974- 1975، والذي انتهى بتفوق «الأحمر» بنتيجة 2-0، ونهائي موسم 2014- 2015، والذي حسمه «العميد» 3-0 بركلات الترجيح، وصولاً إلى نهائي موسم 2020- 2021، والذي انتهى بتفوق «الفرسان» 2-1.
ويعول النصر المتأهل إلى نصف النهائي، بعد تخطي خورفكان 1-0 في الدور الأول، وعجمان 2-1 في ربع النهائي، على سلسلة نتائجه الإيجابية في مشوار الدوري، تحت قيادة مدربه الهولندي شرودر، بعدما حافظ «الأزرق» على سجله خالياً من الخسارة في آخر 8 مباريات على التوالي، بما فيها التعادل أمام ضيفه اتحاد كلباء 2-2 في «الجولة 21».
وتتجدد في المواجهة المرتقبة معضلة غياب رباعي «العميد» المنتقل من شباب الأهلي ممثلين في أحمد جشك، حمدان الكمالي، سعود عبدالرازق، عبد العزيز صنقور، للمرة الثالثة في مواجهات الفريقين في الموسم الحالي، والتي شهدت التعادل 3-3 في مباراة الدور الأول لـ «أدنوك للمحترفين»، وفوز «الأزرق» 3-2 في الدور الثاني ضمن «الجولة 19».
في المقابل، يعول «الفرسان» على عودة صانع ألعاب الفريق الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا والذي شارك بديلاً في آخر مباراتين لفريقه في الدوري أمام اتحاد كلباء 4-1، والعين 2-1، بعد غيابه بداعي الإصابة منذ منتصف فبراير الماضي، في مباراة بني ياس 2-1 ضمن الدور الأول لكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

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