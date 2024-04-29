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الرياضة

«الإمارات للدراجات» بطل سباق أستورياس في إسبانيا

«الإمارات للدراجات» بطل سباق أستورياس في إسبانيا
29 ابريل 2024 13:35

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أحرز إيزاك ديل تورو دراج «الإمارات للدراجات» لقب سباق فويلتا أستورياس بإسبانيا، بعد أن سيطر الفريق على المرحلة التي فاز بها فين فيشر بلاك.
وقاد ديل تورو المجموعة في المسافة من بينيا دي أونيس إلى أوفييدو على مسار بطول 140 كم، ووضع فيشر بلاك في موقع متميز لانتزاع النصر، الذي منح فريق الإمارات الأسبقية المطلقة في المراحل الثلاث للسباق عن طريق ديل تورو، وأنطونيو مورجادو، وفين فيشر بلاك.
وقال ديل تورو: «إن السباق جاء متميزاً، وفريق الإمارات قوي للغاية، وقام بعمل رائع، ودعم الجميع الفوز المهم بالنسبة لي، لأنه الأول بالتصنيف العام على هذا المستوى، وكنت سعيداً لأنني نجحت مساعدة زملائي في الفريق على الفوز بمراحل أخرى أيضاً، والاحتفال بهذه اللحظات الجميلة معهم، وجميعهم يستحقون الثناء، وسعيد بهذا الفوز، وآمل أن أستمر بهذا المستوى في السباقات المقبلة».

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
إسبانيا
الدراجات الهوائية
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