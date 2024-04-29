العروبة يبدأ احتفالات العودة إلى «دوري للمحترفين»



معتصم عبدالله (دبي)‬‬‬‬



بدأت احتفالات العروبة بالعودة المرتقبة إلى «دوري المحترفين»، بعدما عزز صدارته لترتيب دوري الدرجة الأولى، بالفوز على ضيفه جلف يونايتد 2-1، ضمن «الجولة 29»، ليرفع رصيده إلى «67 نقطة»، في انتظار إعلان الصعود الرسمي، في المواجهة المرتقبة أمام ضيفه جلف أف سي يوم السبت المقبل.

وحول العروبة تأخره أمام ضيفه جلف يونايتد، بهدف ريتشارد بينيكيت في الدقيقة 33، إلى فوز 2-1، بعدما أدرك «البديل» محمد ديوب التعادل في الدقيقة 47، قبل أن يسجل الحساني تامبورا هدف الفوز الثمين في الدقيقة 82، لتنطلق بعدها احتفالات جمهور النادي بالفوز المستحق، واقتراب إعلان الصعود الرسمي إلى «المحترفين».

وبات العروبة على بُعد نقطة واحدة في مبارياته الخمس المتبقية، لإعلان تأهله رسمياً إلى دوري المحترفين، من دون النظر إلى بقية نتائج المنافسين، وتبقت للفريق مواجهات جلف أف سي، الظفرة، الجزيرة الحمراء، الحمرية والعربي.

وستكون المشاركة المرتقبة للعروبة في «دوري المحترفين» خلال الموسم المقبل 2024- 2025، هي «الثانية» في تاريخ النادي العريق الذي تأسس عام 1972 في الفجيرة، بعد الأولى في موسم 2021- 2022، والتي أعقبت تتويجه بطلاً لدوري الأولى موسم 2020- 2021.

في المقابل، أشعل فوز دبا على ضيفه العربي 2-1، وصعوده إلى مركز الوصافة برصيد 55 نقطة من 27 مباراة، السباق المثير مع منافسه دبا الحصن «الثالث» برصيد 54 نقطة من 26 مباراة والغائب عن مشهد «الجولة 29»، في انتظار القمة الحاسمة بين الغريمين مساء الجمعة المقبل على ملعب دبا الحصن.

وتشهد بقية مباريات «الجولة 30»، إلى جانب مواجهتي العروبة وجلف أف سي، دبا الحصن ودبا، الجزيرة الحمراء ويونايتد، العربي والذيد، الحمرية وسيتي، الظفرة والتعاون، مصفوت والفجيرة.

ترتيب الدرجة الأولى

1- العروبة 67 نقطة «26 مباراة»

2- دبا، 55 نقطة «27 مباراة»

3- دبا الحصن 54 نقطة «26 مباراة»

4- الفجيرة 46 نقطة «28 مباراة»