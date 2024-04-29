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الرياضة

فاتي «غير مرغوب» في برايتون وبرشلونة!

فاتي «غير مرغوب» في برايتون وبرشلونة!
29 ابريل 2024 14:20

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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يبدو أن أيام الدولي الإسباني أنسو فاتي «21 عاماً» في برايتون الإنجليزي باتت معدودة، إذ إنه لم يقنع الإيطالي روبرتو دي زيربي المدير الفني، منذ انتقاله إلى الفريق الإنجليزي، قادماً من برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة، من سبتمبر الماضي إلى 30 يونيو المقبل.
ولم يشارك فاتي في المباريات إلا قليلاً، ويجلس معظم الوقت على «دكة البدلاء»، ويسعى وكيل أعماله خورخي مينديش للبحث له عن نادٍ خلال «الميركاتو الصيفي»، لأنه يدرك تماماً أن عودته لبرشلونة تبدو مستبعدة، حيث لم يعد له مكان في تشكيلة تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ «البارسا».
ويشعر فاتي بالحزن الشديد، لأنه يرى أن دقائق مشاركته في المباريات تقل أسبوعاً وراء الآخر، لأن مدربه في برايتون أسقطه تقريباً من حساباته، بدليل الدقائق القليلة التي تُمنح له في «البريميرليج»، خاصة منذ نهاية مارس الماضي.
ولا تنبئ تصريحات دي زيربي المتكررة خلال مؤتمراته الصحفية، عن أنه من الممكن أن يعتمد مستقبلاً على الدولي الإسباني «10مباريات دولية».
وعندما سُئل المدرب عن موقف فاتي في الموسم المقبل، قال: فاتي موهبة كبيرة، ولكني لا أعرف ما إذا كنت بحاجة إلى وجوده، ويجب أن أتكلم مع المدير الرياضي، بشأن التعاقدات الجديدة، ثم أتحدث بعد ذلك مع فاتي.
وأشار دي زيربي إلى أن لياقة فاتي ليست على المستوى المطلوب، خاصة منذ عودته في فبراير الماضي من إصابة طويلة في «ربلة الساق» استمرت 3 أشهر.
وذكرت مصادر صحفية إنجليزية، أن فاتي لم يظهر هذا الموسم في «البريميرليج»، إلا 17 مرة، وسجل هدفين، في إجمالي 494 دقيقة شارك فيها فعلاً، مشيرة إلى أنه لم يستفد من لعبه في الدوري الإنجليزي الرهيب لتطوير أدائه، وأن مسألة عودته لبرشلونة يشوبها الشك والكثير من التعقيد، في ظل بقاء تشافي للموسم المقبل، والذي لم يكن يشرك فاتي إلا نادراً وربما لا يكون بحاجة إليه في مشروعه الرياضي الجديد الذي يستهدف العودة إلى طريق البطولات المحلية والأوروبية.
ولما كان برشلونة يبحث عن سيولة مالية في الوقت الحالي، فإنه قد يحاول بيعه ويسعى وكيل اللاعب من جانبه إلى البحث عن نادٍ له، ولكن لم يفكر أي نادٍ في طلبه حتى الآن.

برشلونة
برايتون
أنسو فاتي
تشافي هيرنانديز
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