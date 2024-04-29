الإثنين 29 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الإمارات تواصل «لحن الانتصارات» في «خليجية الشباب»

الإمارات تواصل «لحن الانتصارات» في «خليجية الشباب»
29 ابريل 2024 14:22


أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بحوث علمية واعدة لطلبة كلية ليوا في الصحة والاستدامة والذكاء الاصطناعي
السويدي بطل «الدوري الإلكتروني»


عززت الإمارات صدارتها لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي تستضيفها الدولة إلى 2 مايو المقبل، تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد»، بالتتويج بـ 274 ميدالية.
وواصل «شباب الإمارات» تألقهم بإحراز 43 ميدالية جديدة في اليوم الثالث عشر للدورة، والذي شهد أعلى معدل يومي لميداليات لاعبينا ولاعباتنا، عن طريق منتخبات القوس والسهم والجولف والكاراتيه، والسباحة والجودو والبلياردو، وتوزعت الميداليات الـ 274 على 90 ميدالية ذهبية، و97 فضية، و87 برونزية.
وزادت السعودية غلتها بحصد 30 ميدالية جديدة، لترفع رصيدها إلى 123 ميدالية في المركز الثاني «49 ذهبية، و46 فضية، و28 برونزية»، وحافظت الكويت على المركز الثالث «106 ميداليات» بواقع 30 ذهبية، و41 فضية و35 برونزية، ومن بعدها قطر«65 ميدالية»، منها 26 ذهبية، و16 فضية و23 برونزية، والبحرين «66 ميدالية»، منها 21 ذهبية، 17 فضية، و28 برونزية، وعُمان «48 ميدالية»، موزعة بين 17 ذهبية، و11 فضية، و20 برونزية.
وشهدت منافسات «اليوم 13» تألق منتخبنا للقوس والسهم الذي تصدر ختام المنافسات، في نادي ضباط شرطة الشارقة بـ 22 ميدالية، منها 10 ذهبيات و7 فضيات و5 برونزيات، متفوقاً على قطر الذي حل ثانياً، وله 6 ميداليات، منها 3 ذهبيات وفضيتان وبرونزية، ومنتخب السعودية «الثالث» برصيد 5 ميداليات، منها 4 فضيات وبرونزية، والكويت الرابع برصيد برونزية.
حضر تتويج الفائزين، اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، والدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس اتحاد القوس والسهم، وقيس الظالعي رئيس اللجنة الفنية بالدورة، رئيس اتحاد الرجبي، والدكتورة نورا سلطان المرزوقي
وحصد منتخبنا للكاراتيه 5 ميداليات «ذهبيتان و3 برونزيات» في ختام «الكاتا فردي» و«كوميتيه فرقي، بعدما شهد اليوم الأول حصوله على 18 ميدالية «5 ذهبيات و6 فضيات و6 برونزيات»، ليرفع رصيده العام إلى 23 ميدالية «7 ذهبيات و7 فضيات و9 برونزيات»، تبعه منتخب الكويت بـ 14 ميدالية «4 ذهبيات و4 فضيات و6 برونزيات»، والسعودية ثالثاً بـ 9 ميداليات «3 ذهبيات، و3 فضيات، و3 برونزيات»، وقطر بميداليتين برونزيتين.
وسيطر منتخب الجولف على منصة التتويج، بفوزه بجميع المراكز الثلاثة الأولى على صعيد الفردي، ونال ذهبية الفرقي في ختام المنافسات التي أقيمت في نادي أبوظبي للجولف، وظفر بالميدالية الذهبية، بعدما أنهى المنافسات، بـ 22 ضربة فوق المعدل بمجموع 670 ضربة، وحقق عُمان الميدالية الفضية، بعدما أنهى مشواره برصيد 102 ضربة فوق المعدل بإجمالي 750 ضربة، ونالت السعودية الميدالية البرونزية بمجموع 157 ضربة فوق المعدل، بإجمالي 805 ضربات.
واكتمل تفوق الإمارات على صعيد «الفردي»، بحصول ريان أحمد على الميدالية الذهبية، بعدما أنهى المنافسات برصيد ضربتين تحت المعدل، ومجموع 214 ضربة، ونال محمد سكيك «الفضية» بـ 12 ضربة فوق المعدل، ومجموع 228 ضربة، وذهبت البرونزية إلى توماس نسيبت بـ 14 ضربة فوق المعدل، ومجموع 230 ضربة.
وأقيمت مراسم التتويج، بحضور الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الجولف، وسالم المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وأمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، وعضو اللجنة المنظمة للدورة، واللواء طيار «م» عبدالله الهاشمي نائب رئيس اتحاد الجولف، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية.

الإمارات
أبوظبي
دبي
دورة الألعاب الخليجية
آخر الأخبار
أمطار (أرشيفية)
علوم الدار
الأرصاد: حالة الطقس المتوقعة اليوم
اليوم 08:24
أرشيفية
علوم الدار
تنبيه من "الأرصاد" بإجراءات السلامة أثناء المطر
اليوم 09:49
النصر «أزرق» وشباب الأهلي «أحمر» في نصف نهائي الكأس
الرياضة
النصر «أزرق» وشباب الأهلي «أحمر» في نصف نهائي الكأس
اليوم 15:13
بحوث علمية واعدة لطلبة كلية ليوا في الصحة والاستدامة والذكاء الاصطناعي
علوم الدار
بحوث علمية واعدة لطلبة كلية ليوا في الصحة والاستدامة والذكاء الاصطناعي
اليوم 15:09
مركز "المستقبل" يشارك في "أبوظبي الدولي للكتاب" بـإصدارات جديدة
علوم الدار
مركز "المستقبل" يشارك في "أبوظبي الدولي للكتاب" بـإصدارات جديدة
اليوم 15:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©