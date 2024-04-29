الإمارات تواصل «لحن الانتصارات» في «خليجية الشباب»



أبوظبي (الاتحاد)



عززت الإمارات صدارتها لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي تستضيفها الدولة إلى 2 مايو المقبل، تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد»، بالتتويج بـ 274 ميدالية.

وواصل «شباب الإمارات» تألقهم بإحراز 43 ميدالية جديدة في اليوم الثالث عشر للدورة، والذي شهد أعلى معدل يومي لميداليات لاعبينا ولاعباتنا، عن طريق منتخبات القوس والسهم والجولف والكاراتيه، والسباحة والجودو والبلياردو، وتوزعت الميداليات الـ 274 على 90 ميدالية ذهبية، و97 فضية، و87 برونزية.

وزادت السعودية غلتها بحصد 30 ميدالية جديدة، لترفع رصيدها إلى 123 ميدالية في المركز الثاني «49 ذهبية، و46 فضية، و28 برونزية»، وحافظت الكويت على المركز الثالث «106 ميداليات» بواقع 30 ذهبية، و41 فضية و35 برونزية، ومن بعدها قطر«65 ميدالية»، منها 26 ذهبية، و16 فضية و23 برونزية، والبحرين «66 ميدالية»، منها 21 ذهبية، 17 فضية، و28 برونزية، وعُمان «48 ميدالية»، موزعة بين 17 ذهبية، و11 فضية، و20 برونزية.

وشهدت منافسات «اليوم 13» تألق منتخبنا للقوس والسهم الذي تصدر ختام المنافسات، في نادي ضباط شرطة الشارقة بـ 22 ميدالية، منها 10 ذهبيات و7 فضيات و5 برونزيات، متفوقاً على قطر الذي حل ثانياً، وله 6 ميداليات، منها 3 ذهبيات وفضيتان وبرونزية، ومنتخب السعودية «الثالث» برصيد 5 ميداليات، منها 4 فضيات وبرونزية، والكويت الرابع برصيد برونزية.

حضر تتويج الفائزين، اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، والدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس اتحاد القوس والسهم، وقيس الظالعي رئيس اللجنة الفنية بالدورة، رئيس اتحاد الرجبي، والدكتورة نورا سلطان المرزوقي

وحصد منتخبنا للكاراتيه 5 ميداليات «ذهبيتان و3 برونزيات» في ختام «الكاتا فردي» و«كوميتيه فرقي، بعدما شهد اليوم الأول حصوله على 18 ميدالية «5 ذهبيات و6 فضيات و6 برونزيات»، ليرفع رصيده العام إلى 23 ميدالية «7 ذهبيات و7 فضيات و9 برونزيات»، تبعه منتخب الكويت بـ 14 ميدالية «4 ذهبيات و4 فضيات و6 برونزيات»، والسعودية ثالثاً بـ 9 ميداليات «3 ذهبيات، و3 فضيات، و3 برونزيات»، وقطر بميداليتين برونزيتين.

وسيطر منتخب الجولف على منصة التتويج، بفوزه بجميع المراكز الثلاثة الأولى على صعيد الفردي، ونال ذهبية الفرقي في ختام المنافسات التي أقيمت في نادي أبوظبي للجولف، وظفر بالميدالية الذهبية، بعدما أنهى المنافسات، بـ 22 ضربة فوق المعدل بمجموع 670 ضربة، وحقق عُمان الميدالية الفضية، بعدما أنهى مشواره برصيد 102 ضربة فوق المعدل بإجمالي 750 ضربة، ونالت السعودية الميدالية البرونزية بمجموع 157 ضربة فوق المعدل، بإجمالي 805 ضربات.

واكتمل تفوق الإمارات على صعيد «الفردي»، بحصول ريان أحمد على الميدالية الذهبية، بعدما أنهى المنافسات برصيد ضربتين تحت المعدل، ومجموع 214 ضربة، ونال محمد سكيك «الفضية» بـ 12 ضربة فوق المعدل، ومجموع 228 ضربة، وذهبت البرونزية إلى توماس نسيبت بـ 14 ضربة فوق المعدل، ومجموع 230 ضربة.

وأقيمت مراسم التتويج، بحضور الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الجولف، وسالم المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وأمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، وعضو اللجنة المنظمة للدورة، واللواء طيار «م» عبدالله الهاشمي نائب رئيس اتحاد الجولف، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية.