«دعاء» أرتيتا و«عودة» هالاند و«سقوط» صلاح!



عمرو عبيد (القاهرة)



بعد نتائجه المحبطة الأخيرة والأحداث «النارية» التي تدور خلف أسواره، أعلنت الصحف الإنجليزية ابتعاد ليفربول تماماً عن صراع قمة «البريميرليج»، حيث توارت أخباره «الفنية» فوق أغلفتها ومواقعها الإلكترونية، وباتت أخبار «الأزمة» بين كلوب وصلاح وحدها محور الحديث عن «الريدز»، وخرجت جميع الصحف المحلية للحديث عن «السباق الثنائي» بين مانشستر سيتي وأرسنال، الذي وصفته «الجارديان» بأنه «على المحك»، حيث يسير كلا الفريقين «فوق السلك» في صراع أكثر إثارة، بعدما نجح «الجانرز» في حسم الديربي المثير، وعاد هالاند إلى التألق وأمّن انتصار «البلومون» المهم.



«آي سبورت» و«ذا تايمز» وضعتا صورتي هالاند وساكا، وجهاً لوجه فوق غلافيهما، وكتبتا «العنق أمام العنق» و«خطوة بخطوة» على الترتيب، إشارة إلى تحرك «السيتي» و«المدفعجية» معاً وبنفس النسق في معركة غير عادية فوق القمة، وأن فرص الفريقين قريبة جداً لكنها ليست متساوية إذ يملك «رجال بيب» مباراة واحدة مؤجلة، وقالت «آي سبورت» إن أرسنال استمتع بـ«الفخر» الذي خلفه الفوز بالديربي، قبل أن يواصل مانشستر سيتي الضغط عليه بالفوز في مباراة صعبة، أمام فورست الذي أهدر فرصاً غريبة.

وسيطر «الدعاء» على عنوان صحيفة «ستار سبورت»، حيث نقلت عن أرتيتا قيامه بـ«الدعاء» في اللحظات الأخيرة من عمر مباراته أمام توتنهام، لإنقاذ الموقف والإفلات بنقاطها كاملة، من أجل الاحتفاظ بآماله في المنافسة حتى الجولات الأخيرة، وهو ما أشار إليه مدرب «الجانرز» بقوله، إن فريقه اكتسب خبرة من المواسم الماضية، ويسير هذه المرة بصورة أفضل نحو اقتناص اللقب الإنجليزي، وعلى الجهة الأخرى يبدو أن جماهير «السماوي» وجوارديولا يجب عليهم التوجه بـ«الدعاء» من أجل عودة الحارس إيدرسون إلى المباريات المتبقية بسرعة، عقب إصابته في مباراة نوتنجهام وعدم استكماله إياها، حيث يأمل بيب في أن الإصابة لن تُنهي موسم حارسه الأول الآن.

ولم يختلف الوضع بالنسبة لصحيفة «مترو»، حيث قالت، إن «الجانرز» استجابوا لنداء أرتيتا وآماله، واستعاد هالاند ذاكرته التهديفية في التوقيت المناسب، ونقلت «ديلي ميل» تصريحات بيب التي قال فيها، إن فريقه كان محظوظاً بسبب جفاف وصعوبة أرضية ملعب نوتنجهام، وكذلك قول أرتيتا بأنه وفريقه سيواصلان القتال حتى النهاية.

وبعيداً عن الصراع بين السيتي وأرسنال، لم يظهر اسم ليفربول إلا مقترناً بالأزمة الشهيرة الأخيرة، حيث قالت «ذا صن» إن الأرض تهتز الآن تحت أقدام صلاح، سواء بسبب مشادته مع كلوب أو لابتعاده عن سباق «الحذاء الذهبي»، وكتبت «مترو» إن سقوط صلاح أتى في وقت حرج جداً، لكن يبدو أنه كان منتظراً، بينما وضعت «ستار سبورت» فوق غلافها صورة للنجم المصري بعنوان «للبيع»، وألمحت «الجارديان» أن وقت صلاح يبدو أنه قد انتهى حتى بعد رحيل كلوب، وكانت «ميرور» أكثر قسوة بنشر تقرير عبر موقعها الإلكتروني عنونته بقولها «ليفربول فريق أفضل من دون صلاح».