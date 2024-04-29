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الرياضة

السويدي بطل «الدوري الإلكتروني»

السويدي بطل «الدوري الإلكتروني»
29 ابريل 2024 14:56

أبوظبي (الاتحاد)

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تُوج أحمد السويدي ممثل النصر، بلقب النسخة الرابعة من دوري رابطة المحترفين الإلكتروني، بعد فوزه على مهند المسماري ممثل شباب الأهلي وبطل نسخة الموسم الماضي 7-6، فيما حل علي الحمادي ممثل خورفكان في المركز الثالث.
وأشار سعيد عبيد الكعبي عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين، إلى أن النسخة الرابعة شهدت تطوراً لافتاً على صعيد اهتمام الأندية باللاعبين المشاركين والمسابقة، الأمر الذي سعت له الرابطة منذ إطلاق النسخة الأولى بغرض تكريس أهمية الألعاب الإلكترونية، والاستثمار فيها، حيث تعتبر أيقونه مهمة لدى الجيل الصاعد، كما شهدت النسخة الحالية ارتفاع نسبة مشاهدة فعاليات نهائيات البطولة، حيث تم بثها عبر القناة الرسمية لرابطة المحترفين على منصة تويتش وتيك توك والقناة الرسمية على يوتيوب، وكذلك الحال بالنسبة للحضور الفعلي في قاعة بيكسول التي شهدت أجواءً حماسية وتفاعلية من الجمهور وممثلي الأندية المحترفة وكافة الحضور.
وقال الكعبي، إن الرابطة طورت شراكتها العالمية مع EA SPORTS FCTM من موسم إلى آخر، مما انعكس على القيمة التجارية للبطولة، التي باتت مقصداً مهماً لكل المهتمين باللعبة في الإمارات، وهو الهدف الذي تسعى له الرابطة ضمن توجيهات مجلس الإدارة، لتعزيز التواصل مع مجتمع اللعبة، حيث أكد الكعبي أن الرابطة عززت علاقاتها أكثر بمجتمع اللعبة من خلال البطولة، عبر تواصلها المباشر مع كافة المشاركين منذ إطلاق التصفيات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي للرابطة مع جمهور اللعبة الافتراضية التي تحظى بزخم كبير في أوساط شريحة مهمة وكبيرة في المجتمع، ونسعى خلال المواسم القادمة إلى رفع عدد المشاركين وتوسيع قاعدة الوصول إلى هذه الشريحة، ورفع القيمة الإعلامية والتسويقية للبطولة.
وشهدت نهائيات البطولة التي انطلقت 27 أبريل الجاري، وامتدت على مدار يومين في قاعة بيكسول بمشروع القناة بأبوظبي، منافسة قوية بين ممثلي الأندية المحترفة الأربعة عشر، والتي أسفرت عن تأهل كل من شباب الأهلي والنصر للمباراة النهائية، حيث أقيمت وسط أجواء حماسية بين المشاركين والجماهير الحاضرة التي ساندت اللاعبين.
ويشارك السويدي، ممثلاً لرابطة المحترفين، في الأدوار التأهيلية لبطولة العالم، بالإضافة إلى حصوله على جائزة 15 ألف درهم، وحصل الوصيف على 10 آلاف درهم، أما صاحب المركز الثالث حصل على 5000 درهم.

الإمارات
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