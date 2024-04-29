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الرياضة

النصر «أزرق» وشباب الأهلي «أحمر» في نصف نهائي الكأس

النصر «أزرق» وشباب الأهلي «أحمر» في نصف نهائي الكأس
29 ابريل 2024 15:13

 
دبي (الاتحاد)

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عُقد في مقر نادي الوصل الاجتماع الفني لمباراة النصر وشباب الأهلي التي تقام الأربعاء، على استاد زعبيل في الوصل الدور نصف نهائي كأس رئيس الدولة.
وتناول الاجتماع الذي حضره مراقب المباراة جاسم شاه الرئيسي، ومُقيّم الحكام صالح المرزوقي، والمنسق الإعلامي هيفاء الفقي وممثلو الفريقين، الجوانب الفنية والتنظيمية الخاصة بالمباراة، ومراجعة عامة للائحة المسابقة، وغيرها من الأمور التسويقية والإعلامية.
وتم خلال الاجتماع اعتماد ألوان الفريقين خلال المباراة، حيث يرتدي لاعبو النصر القمصان الزرقاء، فيما يرتدي لاعبو شباب الأهلي القمصان الحمراء، كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بما جاء في اللائحة الخاصة بتسجيل اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية، إلى جانب تحديد بوابات دخول جماهير كل فريق.
تجدر الإشارة إلى أنه في حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، سيتم لعب شوطين إضافيين، وإذا استمر التعادل، يتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية لتحديد الفريق الفائز.
 

كأس صاحب السمو رئيس الدولة
النصر
شباب الأهلي
الوصل
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