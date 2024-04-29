ماجد سلطان: لقبان في موسم إنجاز جديد لـ «الفرسان»

معتصم عبدالله (دبي)

أضاف شباب الأهلي «كأس السوبر للكرة الطائرة لفئة الرجال لموسم 2023- 2024»، إلى فوزه مطلع الموسم الحالي بلقب «كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للطائرة»، ليظفر بـ «ثنائية» جديدة، عززت من الوجود القوي لـ «الفرسان» في منافسات الطائرة، في انتظار انطلاق المسابقة الأخيرة لفئة الرجال «كأس الإمارات» في مايو المقبل.

وحسم «الفرسان» لقب السوبر بالفوز على النصر 3-0، على صالة نادي العين، في الجولة الثالثة والأخيرة من «المرحلة الثانية»، ليظفر باللقب بفارق نقطة أمام منافسه عجمان المتفوق في الجولة ذاتها على الجزيرة 3-2.

وتصدر شباب الأهلي الترتيب النهائي للمرحلة الأخيرة لكأس السوبر، والتي أقيمت بنظام دورة مجمعة واحدة، على صالة استاد خليفة بن زايد بنادي العين، برصيد 6 نقاط من فوزين 3-1 أمام عجمان في الجولة الأولى، و3-0 أمام النصر في الثالثة، مقابل خسارة أمام الجزيرة 0-3 في الجولة الثانية، وحل ثانياً عجمان برصيد 5 نقاط، مقابل 4 نقاط للجزيرة الثالث، و3 نقاط للنصر الرابع.

ومثل التتويج بلقب السوبر «الثاني» في تاريخ شباب الأهلي. بعد الأول موسم 2019- 2020، فيما توزعت ألقاب النسخ الثماني الماضية ما بين أندية الشباب مواسم 2012- 2013 و2013- 2014 و2014- 2015، النصر 2020- 2021 و2021- 2022، وبني ياس 2015- 2016 و2022- 2023.

هنأ ماجد سلطان المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي، مجلس إدارة النادي باللقب، وأشاد بمستوى «الفرسان» في البطولة المجمعة، بمشاركة أقوى فرق الدوري، كما أثنى على المدرب المواطن خالد الدحيل الذي قاد الفريق إلى اللقب.

وأضاف: «اعتمدنا على المدرب المواطن، وثقتنا كانت كبيرة فيه، لما يتمتع به من قدرات فنية وخبرة، وظهر ذلك النجاح في في مسيرة الفريق في بطولة السوبر».

وعبر سلطان عن سعادته بالأداء الفني الراقي للاعبين المواطنين والمحترفين، وقال: «العمل الحالي ناتج عن الاستعدادات الجادة والتركيز، من خلال التمارين المستمرة، والتي تحسب للجهازين الفني والإداري في تهيئة اللاعبين لمثل هذه المناسبات».

وأضاف: «إحراز بطولتين في موسم يعتبر إنجازاً للفريق، الذي كانت له الفرصة في لقب الدوري، عطفاً لما قدمه من مردود جيد خلال مباريات المسابقة، ولكن نحن في إدارة الألعاب الرياضية راضون كل الرضا عن أداء الفريق والأجهزة الفنية والإدارية والطبية».