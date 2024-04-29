الفردان: اتحاد كلباء «مظلوم»!



علي معالي (الشارقة)



وصف حبيب الفردان لاعب اتحاد كلباء، المواجهة مع الوصل يوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بالمهمة، وقال الفردان: «منذ أن تولى المدرب غازي الشمري المهمة، وتغير حال الفريق تماماً، وكانت وضعية «النمور» صعبة، ولكنه حالياً على بُعد خطوة واحدة من النهائي، وهناك ضغوط بالفعل، ولكن لدينا أريحية مقارنة بالمنافس، ونقدم كل ما لدينا للوصول إلى النهائي، ونكتب تاريخاً جديداً للنادي».

واسترشد الفردان ببعض المباريات، لتأكيد أن الفوز ليس مستحيلاً، وقال: «كرة القدم تعطينا دروساً مستمرة، وما حدث في كأس العالم الأخيرة في مباراة السعودية مع الأرجنتين، يؤكد أن كرة القدم لا يوجد بها مستحيل، وقادرون على الفوز، ولدينا ثقة في قدرتنا وإمكانياتنا».

وأضاف: «فريقي مظلوم في ترتيبه الحالي، في ظل التطور الكبير من جميع النواحي، ولدينا لاعبون على مستوى عالٍ، ولكن الظروف لم تخدمنا هذا الموسم».