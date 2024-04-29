الأربعاء 1 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الفردان: اتحاد كلباء «مظلوم»!

الفردان: اتحاد كلباء «مظلوم»!
29 ابريل 2024 17:04

 
علي معالي (الشارقة) 

أخبار ذات صلة
النصر وشباب الأهلي يحلمان بنهائي «أغلى الكؤوس»
الوصل إلى نهائي كأس رئيس الدولة


وصف حبيب الفردان لاعب اتحاد كلباء، المواجهة مع الوصل يوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بالمهمة، وقال الفردان: «منذ أن تولى المدرب غازي الشمري المهمة، وتغير حال الفريق تماماً، وكانت وضعية «النمور» صعبة، ولكنه حالياً على بُعد خطوة واحدة من النهائي، وهناك ضغوط بالفعل، ولكن لدينا أريحية مقارنة بالمنافس، ونقدم كل ما لدينا للوصول إلى النهائي، ونكتب تاريخاً جديداً للنادي».
واسترشد الفردان ببعض المباريات، لتأكيد أن الفوز ليس مستحيلاً، وقال: «كرة القدم تعطينا دروساً مستمرة، وما حدث في كأس العالم الأخيرة في مباراة السعودية مع الأرجنتين، يؤكد أن كرة القدم لا يوجد بها مستحيل، وقادرون على الفوز، ولدينا ثقة في قدرتنا وإمكانياتنا».
وأضاف: «فريقي مظلوم في ترتيبه الحالي، في ظل التطور الكبير من جميع النواحي، ولدينا لاعبون على مستوى عالٍ، ولكن الظروف لم تخدمنا هذا الموسم».

كأس صاحب السمو رئيس الدولة
اتحاد كلباء
الوصل
حبيب الفردان
آخر الأخبار
فلسطينيون يحملون مساعدات غذائية أسقطتها «طيور الخير» شمال غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«طيور الخير» تسقط 82 طناً من المساعدات على شمال غزة
1 مايو 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سوناك يفتح باب التكهنات أمام تبكير موعد الانتخابات البريطانية
1 مايو 2024
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يحيي الذكرى الـ 20 للتوسع شرقاً
1 مايو 2024
دمار هائل خلفه القصف الإسرائيلي العنيف في غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«بيان الرياض» يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار فوراً في غزة
1 مايو 2024
فلسطينية تسير وسط أنقاض مبانٍ دمرها القصف الإسرائيلي جنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: المساعدات غير كافية لتجنب المجاعة
1 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©