صفية الصايغ تُتوج ببطولة الدولة للدراجات الهوائية



أبوظبي (الاتحاد)

أحرزت صفية الصايغ لاعبة فريق الإمارات القابضة «ADQ»، لقب بطولة الدولة للدراجات الهوائية للعام الرابع على التوالي، ويعكس الفوز في السباق البالغ طوله 66 كيلومتراً، الذي أقيم في منطقة نزوى بالشارقة، تفاني الموهبة الاستثنائية للنجمة الصاعدة، ويعزز مكانتها بطلة عالمية المستوى في الدراجات الهوائية للسيدات.

وحصلت زهرة حسين، عضو الفريق القاري التابع لفريق الإمارات القابضة «ADQ»، على المركز الثالث، وفازت مروة سلمان،17 عاماً، عضو برنامج المواهب الإماراتية الذي طوره فريق الإمارات القابضة «ADQ» ، في فئة الناشئين.

وتتجه الأنظار إلى مشاركة صفية الصايغ في أولمبياد باريس 2024، وهي أول امرأة إماراتية تشارك في ركوب الدراجات في الألعاب الأولمبية، واعتمد تأهيلها للمشاركة المرتقبة على أدائها الاستثنائي ونتائجها الرائعة في مختلف السباقات الدولية، بما في ذلك طواف جزيرة تشونج مينج وطواف قوانجشي في الصين.

وقالت صفية الصايغ: «ممتنة حقاً لهذا الفوز، الذي يعود الفضل فيه إلى المثابرة والعمل الجاد الذي ميز مسيرتي دائماً، وأتوجه بالشكر إلى الرعاة، وإلى مدربتي كريستينا سان إيميتريو، والشكر لفريق الإمارات القابضة «ADQ» للدراجات الهوائية على دعمهم وتوجيهاتهم المستمرة منذ انضمامي للفريق، وعملنا دائماً لتحقيق نتائج مرضية، وإن كان الفوز يمثل إنجازًا شخصياً، لكنني فخورة بالمساهمة في التقدم في المشهد الجماعي لركوب الدراجات للسيدات في الإمارات».

وقالت ميليسا مونكادا، رئيسة فريق الإمارات القابضة «ADQ» للدراجات الهوائية: «إنه لشرف كبير أن نشهد النجاح المستمر لصفية، وتأهلها التاريخي لأولمبياد باريس، لتكون أول امرأة إماراتية تشارك في سباق أوليمبي للدراجات الهوائية، وصفية تجسد روح التميز والمرونة، وتبهرنا بشغفها لرياضة الدراجات، وعزيمتها وقدرتها على التحدي والمنافسة». وأضافت «بينما تستعد لتمثيل الإمارات على الساحة العالمية، فإننا نتعهد بتقديم كل الدعم والموارد لصفية لضمان تقديمها لمشاركة قوية، وإنجازها فخر لرياضة ركوب الدراجات النسائية في الإمارات وخارجها، ومصدر إلهام للأجيال القادمة من الرياضيين في منطقة الخليج».

وتؤكد المسيرة الرياضية الصاعدة والمتطورة لصفية على اجتهادها لتميز، وعلى جودة نظام الدعم والتدريب الذي يقدمه لها فريق الإمارات القابضة «ADQ»، فريق السيدات المحترف الأول في الدولة، ومنذ انضمامها إلى الفريق في عام 2021، حسنت صفية من أدائها، وأظهرت براعتها على المستويين المحلي والدولي، كما يظهر فوزها الأخير تنامي رياضة ركوب الدراجات للسيدات في الإمارات.