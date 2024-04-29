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الرياضة

كأس «أبوظبي الإسلامي» في «قصر الإمارات»

كأس «أبوظبي الإسلامي» في «قصر الإمارات»
29 ابريل 2024 17:43

 
أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت رابطة المحترفين جولة ترويجية لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ضمن مبادرات العد التنازلي لضربة بداية الحدث، وانطلقت الجولة الـ 25 أبريل الجاري، وتضمنت عرض كأس البطولة، والكرة الرسمية، وذلك في مقر قصر الإمارات ماندرين أورينتال بأبوظبي، حيث تمكن زوار الفندق من التقاط الصور التذكارية مع الكأس على مدار 4 أيام، انتقلت بعدها إلى فرع مصرف أبوظبي الإسلامي، في شارع الشيخ زايد بدبي 29 و30 أبريل، وتختتم الجولة في المقر الرئيسي لمصرف أبوظبي الإسلامي في أبوظبي 1 و2 مايو المقبل.
وتحرص رابطة المحترفين في كل مناسبة على إقامة جولة كأس البطولة؛ بهدف تعزيز التواصل مع الرعاة، والتعريف بهذه المباراة المرتقبة التي تجمع الوحدة والعين في الساعة الثامنة و45 دقيقة مساء الجمعة المقبل على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

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أبوظبي
مصرف أبوظبي الإسلامي
الوحدة
العين
الجزيرة
استاد محمد بن زايد
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