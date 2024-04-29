الأربعاء 1 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رودري.. «السلسلة 70»

رودري.. «السلسلة 70»
29 ابريل 2024 17:45

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
تغريم فولهام لانتهاك اللوائح
كورتوا خارج قائمة بلجيكا في كأس أوروبا


نجح الإسباني الدولي رودري في الوصول بسلسلة عدم الخسارة مع مانشستر سيتي إلى 70 مباراة، عندما قاد الفريق إلى التغلب على مضيفه نوتنجهام فورست 2- صفر، في الدوري الإنجليزي.
ويُعتبر رودري من العناصر القيادية في «كتيبة» بيب جوارديولا المدير الفني، و«قطعة أساسية» في تشكيلته، على حد تعبير شبكة راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت.
ولم يعد رودري يخسر مع «السيتي» منذ 5 فبراير 2023، وإحصائياته وأرقامه منذ 14 شهراً رائعة بل لا تُصدق، حيث حقق الفوز في 55 مباراة والتعادل في 15 مباراة في مختلف المسابقات التي شارك فيها.
وجدير بالذكر أن الخروج بركلات الترجيح من دوري الأبطال على يد ريال مدريد، يُعتبر مثل مباريات التعادل لأن أياً من الفريقين لم يفز خلال المباراة.
وقالت شبكة مونت كارلو سبورت، إنه إذا ما وسّعنا دائرة هذه الإحصائية، لتشمل مباريات رودري مع منتخب بلاده، نجد أن النجم الكبير لم يخسر مع المنتخب منذ 28مارس 2023، وكانت مباراة أمام أسكتلندا «صفر-2» في تصفيات كأس الأمم الأوروبية «يورو2024».
بدأ رودري المولود في 22 يونيو1996، مسيرته الاحترافية في فياريال 2015 ولعب موسماً واحداً مع الفريق «ب»، وتصعيده للفريق الأول لفياريال إلى 2018، ومنه إلى أتلتيكو مدريد موسم 2018-2019، حيث لعب 34 مباراة وسجل 3 أهداف.
ولعب رودري لمنتخبات الشباب الإسبانية تحت 16 و19و21سنة، وتم تصعيده لمنتخب «الروخا» الأول عام 2018.

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
نوتنجهام
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد
آخر الأخبار
فلسطينيون يحملون مساعدات غذائية أسقطتها «طيور الخير» شمال غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«طيور الخير» تسقط 82 طناً من المساعدات على شمال غزة
1 مايو 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سوناك يفتح باب التكهنات أمام تبكير موعد الانتخابات البريطانية
1 مايو 2024
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يحيي الذكرى الـ 20 للتوسع شرقاً
1 مايو 2024
دمار هائل خلفه القصف الإسرائيلي العنيف في غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«بيان الرياض» يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار فوراً في غزة
1 مايو 2024
فلسطينية تسير وسط أنقاض مبانٍ دمرها القصف الإسرائيلي جنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: المساعدات غير كافية لتجنب المجاعة
1 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©