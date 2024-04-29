رودري.. «السلسلة 70»



أنور إبراهيم (القاهرة)



نجح الإسباني الدولي رودري في الوصول بسلسلة عدم الخسارة مع مانشستر سيتي إلى 70 مباراة، عندما قاد الفريق إلى التغلب على مضيفه نوتنجهام فورست 2- صفر، في الدوري الإنجليزي.

ويُعتبر رودري من العناصر القيادية في «كتيبة» بيب جوارديولا المدير الفني، و«قطعة أساسية» في تشكيلته، على حد تعبير شبكة راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت.

ولم يعد رودري يخسر مع «السيتي» منذ 5 فبراير 2023، وإحصائياته وأرقامه منذ 14 شهراً رائعة بل لا تُصدق، حيث حقق الفوز في 55 مباراة والتعادل في 15 مباراة في مختلف المسابقات التي شارك فيها.

وجدير بالذكر أن الخروج بركلات الترجيح من دوري الأبطال على يد ريال مدريد، يُعتبر مثل مباريات التعادل لأن أياً من الفريقين لم يفز خلال المباراة.

وقالت شبكة مونت كارلو سبورت، إنه إذا ما وسّعنا دائرة هذه الإحصائية، لتشمل مباريات رودري مع منتخب بلاده، نجد أن النجم الكبير لم يخسر مع المنتخب منذ 28مارس 2023، وكانت مباراة أمام أسكتلندا «صفر-2» في تصفيات كأس الأمم الأوروبية «يورو2024».

بدأ رودري المولود في 22 يونيو1996، مسيرته الاحترافية في فياريال 2015 ولعب موسماً واحداً مع الفريق «ب»، وتصعيده للفريق الأول لفياريال إلى 2018، ومنه إلى أتلتيكو مدريد موسم 2018-2019، حيث لعب 34 مباراة وسجل 3 أهداف.

ولعب رودري لمنتخبات الشباب الإسبانية تحت 16 و19و21سنة، وتم تصعيده لمنتخب «الروخا» الأول عام 2018.