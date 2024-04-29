«المحترفين» تكثف الاستعداد لنهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»

أبوظبي (الاتحاد)



عقدت رابطة المحترفين، اجتماعاً تنسيقياً لنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بين الوحدة والعين مساء الجمعة المقبل، على استاد محمد بن زايد بأبوظبي.

ترأس الاجتماع مصعب المرزوقي، مدير قطاع الخدمات المساندة برابطة المحترفين الإماراتية، وحضره ممثلو: شرطة أبوظبي، شركة الأمن الخاص، نادي الجزيرة، وممثلو مختلف الإدارات بالرابطة، وذلك بمقر الرابطة بأبوظبي.

وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز المستجدات التنظيمية للحدث المرتقب، حيث تقرر أن يتم فتح البوابات في السادسة مساءً.

وضمن حرصها على تقديم التسهيلات والخدمات كافة للجماهير، حرصت رابطة المحترفين على توفير مواقف خاصة مجانية للجماهير في كل من جامعة الشيخ خليفة، بالإضافة إلى مواقف عامة مقابل «أبوظبي للإعلام».