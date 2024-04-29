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الرياضة

الإمارات.. 5 مدربين بـ11 نقطة!

الإمارات.. 5 مدربين بـ11 نقطة!
29 ابريل 2024 18:05

سلطان آل علي (دبي)

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قاد الإيطالي بنيتو كاربوني فريق الإمارات أمام الوحدة إلى الخروج بنقطة، والمدرب هو مساعد زينجا الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في قيادة «الصقور» بعد 3 أشهر ونصف الشهر فقط من تعيينه.
ويعد كاربوني المدرب الخامس لفريق الإمارات هذا الموسم فقط، وحصدوا جميعاً 11 نقطة فقط.
البداية مع المدرب المواطن محمد جالبوت، والذي قاد الفريق في أول جولتين، وخرج بنقطة من التعادل أمام عجمان 4-4، والخسارة من الوصل بهدف، والثاني الإسباني بلاناجوما الذي استمر لأطول فترة بـ9 مباريات في الدوري، حقق فيها 4 نقاط فقط من أول مباراتين، ومن ثم خسر 7 مباريات متتالية.
وقاد الفريق بعد ذلك المدرب عارف شلنك في مباراة وخسرها أمام النصر، والتعاقد مع الإيطالي زينجا، والذي يملك السجل الأفضل للصقور بـ5 نقاط، خلال 6 مباريات في الدوري، منها الفوز على خورفكان، والتعادل مع الشارقة وحتا، وبعد اعتذار زينجا، جاء كاربوني ليحقق نقطة من أول مباراة له بالتعادل مع الوحدة.
ولم يتبق إلا 7 مباريات للإمارات في الدوري، والفريق في المركز قبل الأخير بفارق 10 نقاط عن أقرب مركز للنجاة من الهبوط، ولا يبدو الطريق مفروشاً بالورود، حيث سيقابل «الصقور» كلاً من العين وشباب الأهلي والنصر والجزيرة، بالإضافة إلى اتحاد كلباء والبطائح مرتين «أحدها المؤجلة».

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الإمارات
الوحدة
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