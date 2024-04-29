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الرياضة

غازي فهد: الكفة متساوية بين اتحاد كلباء والوصل

غازي فهد: الكفة متساوية بين اتحاد كلباء والوصل
29 ابريل 2024 18:18

 
علي معالي (الشارقة)

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الوصل إلى نهائي كأس رئيس الدولة


أكد غازي فهد مدرب اتحاد كلباء، أن الضغوط على الوصل أكثر من فريقه في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال: «الحدث مهم لجميع فرق «المربع الذهبي»، ويسعدنا أن نكون من «الأربعة الكبار»، ونبحث على أن تكون الابتسامة في مدينة كلباء الجميلة، بعد نهاية اللقاء، وأن اسم البطولة يكفي لبذل كل الجهد والتعب».
وأضاف: «المباريات الكبيرة يتغلب عليها الجانب النفسي والبدني، ولا ننكر أننا نواجه فريقاً بحسب الأرقام هو الأفضل في الكرة الإماراتية في الوقت الراهن، ومع ذلك نحن عازمون على تقديم أفضل ما لدينا».
وفي رده عن قدرته بصناعة تاريخ جديد مع «النمور»، قال غازي فهد: إن ذلك متروكاً للظروف التي تسير عليها المباراة، وأمور أخرى، ولكن أتمنى فرصة لأن نسعد جمهورنا، أرى أن المباراة 50% أمام الفريقين، وطموحي الشخصي كبير في مواجهة الوصل».
ووجه الشمري الدعوة لجمهور مدينة كلباء للزحف إلى ملعب الشارقة لدعم الفريق، مؤكداً وقال: «أتمنى أن نسعد جمهور كلباء في المدينة الجميلة، بالوصول إلى النهائي، وأن الحظوظ متساوية، وتتوقف على ظروف المباراة، وأتمنى تحقيق نتيجة إيجابية تجعل فريقي في النهائي الغالي».
وأضاف: «تحول اتحاد كلباء إلى فريق انتصارات، لأنني أؤمن بالعملية التدريبية، وخاصة إذا كان لدي عناصر على قدر كبير من المسؤولية، وبيننا تواصل في الملعب، وبدأوا يفهمون فلسفتي سريعاً، ولعبنا كل المباريات مع فرق المقدمة والكبيرة، والمستوى الذي ظهر به الفريق يعكس امتلاكنا اللاعبين متميزين، ومهما كانت الغيابات بالفريق فإننا نملك العناصر البديلة».

كأس صاحب السمو رئيس الدولة
اتحاد كلباء
الوصل
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