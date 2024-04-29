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الرياضة

ميلوش: التركيز سلاح الوصل

ميلوش: التركيز سلاح الوصل
29 ابريل 2024 18:27

 
الشارقة (الاتحاد)

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الوصل إلى نهائي كأس رئيس الدولة


أكد الصربي ميلوش ميلوييفيتش، مدرب الوصل، جاهزية فريقه لملاقاة اتحاد كلباء في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم الثلاثاء، مؤكداً أنه لن يدخر جهداً من أجل الفوز، والتأهل إلى نهائي البطولة الغالية.
وعبر ميلوش عن تقديره واحترامه لإمكانات اتحاد كلباء، منافسه في مباراة نصف النهائي، التي تجمع بينهما على ملعب نادي الشارقة.
وقال: «واجهنا اتحاد كلباء 3 مرات، فاز المنافس في مرتين وديتين، وفزنا بصعوبة في مباراة رسمية بالدور الأول بمسابقة الدوري».
وأضاف: تجاوز المباراة يتطلب التركيز العالي من جميع اللاعبين، والاستفادة من الأخطاء التي تسببت في خسارتنا نصف نهائي كأس المحترفين، من أجل حلمنا بالتأهل إلى نهائي هذه البطولة المهمة.
وأشار مدرب الوصل إلى أن المواجهة مختلفة عن الدوري الذي يشهد احتدام المنافسة فيه حالياً مع الاقتراب من جولاته الأخيرة.
وقال: «هذه بطولة مختلفة، من مباراة واحدة، كل شيء وارد الحدوث، وكل الفرق لديها الطموح في الفوز والتقدم نحو النهائي، ومع احترامي لفريق اتحاد كلباء، ولكني واثق من إمكانات فريقي ورغبة اللاعبين في مواصلة المسيرة نحو النهائي».
وشدد المدرب على رغبته في إسعاد جماهير الوصل والتوسع في المنافسة في أكثر من بطولة، ولكن الموضوع ليس بهذه السهولة، ويحتاج عطاء من اللاعبين ودعماً من الجماهير لتحقيق أقصى ما يمكن تقديمه.

كأس صاحب السمو رئيس الدولة
الوصل
اتحاد كلباء
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