«المجلس الأولمبي» يشيد بتجربة «آسيوي الجو جيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)



زار الدكتور حسين المسلّم المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي، مقر الاتحاد الآسيوي للجو جيتسو في العاصمة أبوظبي، وكان في استقباله مع الوفد المرافق، فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد.

وشهد اللقاء الذي عقد بالتزامن مع استمرار منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب المقامة حالياً بالإمارات، استعراض جهود الاتحاد الآسيوي في نشر وتطوير اللعبة، واستعدادات أبوظبي لاستضافة النسخة الثامنة من بطولة آسيا للجو جيتسو من 3 إلى 8 مايو المقبل، وتسليط الضوء على التجربة الرائدة للاتحاد الآسيوي في الترويج للرياضة، وتحقيق النمو والتقدم والالتزام بمواصلة تطويرها في جميع أنحاء القارة.

وقال الدكتور حسين المسلّم: «يسرني التواجد في الإمارات لمتابعة دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، وزيارة مقر الاتحاد الآسيوي للجو جيتسو ومناقشة الاستعدادات لتنظيم البطولة الآسيوية للجو جيتسو في مطلع مايو المقبل، كما نعتزم مناقشة برنامج الجو جيتسو خلال دورة الألعاب الآسيوية 2026 في اليابان، وفي دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025 في طشقند».

وأضاف: «شهدت رياضة الجو جيتسو تطوراً لافتاً في آسيا على مدار السنوات العشر الماضية، تحت قيادة الاتحاد الآسيوي، حيث لمسنا زيادة ملحوظة في أعداد الدول واللاعبين المشاركين، فضلاً عن تنظيم أكبر البطولات وفق أعلى المعايير، ونعتقد في المجلس الأولمبي الآسيوي، بأن جهود الاتحاد الآسيوي للجو جيتسو، تنسجم مع رؤية ورسالة الرياضة، المتمثلة في استقطاب أكبر عدد من الشباب لممارسة الرياضة والمنافسة في البطولات، وهو الأمر الذي نسعى بدورنا لتحقيقه، وأتمنى كل التوفيق للاتحاد الآسيوي للجو جيتسو».

من جانبه رحّب فهد علي الشامسي، بزيارة المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي، إلى مقر الاتحاد الآسيوي للجو جيتسو، لافتاً إلى أن المرحلة الماضية شهدت فصولاً متعددة من التعاون بين الجانبين للترويج لرياضة الجو جيتسو التي تزداد شعبيتها يوماً بعد يوم، مؤكداً أن المجلس يعد أحد الداعمين البارزين للاتحاد في جهوده لتعزيز انتشار الرياضة، وترسيخ حضورها في البطولات الآولمبية.

وخلال الاجتماع، ناقش الطرفان مجموعة من المبادرات والأنشطة لدعم نمو الرياضة واستقطاب المزيد من المهتمين بها، باعتبارها واحدة من أبرز الرياضات القتالية، ومن بينها تعزيز برامج تنمية الشباب ورعاية المواهب في جميع أنحاء آسيا.