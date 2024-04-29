أنس جابر: احترموا السيدات



مدريد (أ ف ب)



اتّهمت نجمة التنس التونسية أنس جابر منظّمي الدورات الأوروبية بإخفاقهم في «احترام» اللاعبات السيدات، من خلال معاملة تفضيلية للرجال خلال الدورات المشتركة بين الجنسين.

وقالت جابر بعد بلوغها ربع نهائي دورة مدريد الإسبانية للألف نقطة التي أحرزتها في 2022 «طبعاً التنس هي رياضة، أنا فخورة بالمنافسة فيها كسيدة، لكني أشعر بأن الطريق لا يزال طويلاً، خصوصاً هنا في مدريد وروما وفي أوروبا بشكل عام».

وتابعت المصنفة تاسعة عالمياً «أشعر بأن عليهم احترام النساء أكثر واحترام الطريقة التي نلعب فيها».

وتحدّثت عن تجربتها الشخصية، معتبرة أن السيدات لا يحصلن على فرصة متساوية لملاعب التمارين، متطرّقة إلى عدم بث مباريات الرجال والسيدات بمساواة «الطريقة التي يعاملون فيها السيدات والرجال هنا، مختلفة تماماً، ربما الناس من الخارج لم يلاحظوا هذا الأمر، أنا حتماً من بين الناس الذين يرغبون برفع الصوت».

وأردفت ابنة الثلاثين عاماً قائلة «هنا في إسبانيا، كنت أودّ الذهاب إلى الفندق ومشاهدة مباراة للسيدات في الفندق».

واصلت «لم أشاهد أي مباراة للسيدات، هذا محبط بالنسبة لي، كيف يمكن الهام اللاعبات الصاعدات من دون بث أي مباراة؟».