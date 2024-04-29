«البايرن» جاهز لتهديد بيلينجهام!



ميونيخ (أ ف ب)



أكّد المدرب توماس توخيل أن فريقه بايرن ميونيخ، جاهز لمواجهة التهديد الذي يمثّله الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وستكون مواجهة الثلاثاء بين ريال مدريد، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب القارية (14)، ومضيفه البايرن، المتوّج ست مرات، الأكثر تكراراً في تاريخ المسابقة الأعرق أوروبياً.

انضمّ بيلينجهام، ابن الـ 20 عاماً، إلى النادي الملكي قبل بداية الموسم قادماً من بوروسيا دورتموند، وبات في فترة قصيرة أحد أهم العناصر في التشكيلة الأساسية للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ومن بين الأفضل في العالم، حيث يتصدر ترتيب هدافي «الميرنجي» في الدوري هذا الموسم برصيد 17 هدفاً، على الرغم من مشاركته في خط الوسط.

أثنى توخيل (50 عاماً) على نجم منتخب «الأسود الثلاثة»، مشدداً على أنه يلعب «دوراً رئيساً في مركز هجومي» في نادي العاصمة.

وتابع «جود هو لاعب استثنائي. لقد كان رائعاً في الدوري الألماني، وكيفية تطوره تُظهر مستوى الشخصية التي يتمتع بها، وهذا ممكن فقط مع شخصية كبيرة».

وأضاف «كل من يلعب لريال مدريد يلعب تحت ضغط القميص، إنه (بيلينجهام) يلعب تحت ضغط الدفاع عن هذا النادي وكل التوقعات».

وختم مدرّب باريس سان جرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي السابق، قائلاً «يتعامل مع الأمر كما لو أنه لم يفعل أي شيء آخر من قبل، لكننا ندرك ذلك جيداً وسنحاول إيجاد الحلول (الثلاثاء)».