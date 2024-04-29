«الدوري الأميركي» في باريس!

باريس (أ ف ب)

يلعب سان أنتونيو سبيرز، بقيادة نجمه الفرنسي فيكتور ويمبانياما، مباراتين في الموسم العادي المقبل لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي إيه» في باريس في 23 و25 يناير 2025، ضد إنديانا بايسرز حسبما أعلنت رابطة الدوري الاثنين.

وكتبت الرابطة على حسابها في «إكس» (تويتر سابقاً) باللغة الفرنسية: «باريس، نحن عائدون!! ولمباراتين».

وهو العام الثالث توالياً الذي تستضيف فيه العاصمة الفرنسية مباراة في الموسم العادي من الدوري الأميركي، لكنها الأولى بالنسبة لفريق ولاية تكساس بقيادة «ويمبي».

ولم يتم تحديد مكان اللقاء، رغم أن النسختين الأخيرتين من «مباراة باريس» أقيمتا في بيرسي.

في يناير الماضي، سيطر كليفلاند كافالييرز على بروكلين نتس في ملعب بيرسي، قبل عام، كان شيكاغو بولز هو الفائز على ديترويت بيستونز.

وكان مجيء سان أنتونيو إلى باريس متداولاً منذ أشهر عدة، في أعقاب ظهور الظاهرة ويمبانياما «20 عاماً، 2.24 م» الذي اختاره الفريق كخيار أول في الجولة الأولى من الدرافت في يونيو الماضي.

وتسعى رابطة الدوري الأميركي إلى تطوير إقامة المباريات خارج حدودها الطبيعية (الولايات المتحدة وكندا)، في أوروبا والمكسيك والشرق الأوسط.