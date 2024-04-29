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الرياضة

200 ألف مشجع في موسم قياسي لحلبة مرسى ياس

200 ألف مشجع في موسم قياسي لحلبة مرسى ياس
30 ابريل 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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استقطبت حلبة مرسى ياس ما يقارب ربع مليون زائر ومشجع خلال موسم حافل بالمنافسات الدولية والإقليمية والمجتمعية، والذي اختتم بواحدة من أكثر فعاليات رياضة السيارات إثارة في برنامج الحلبة، وفي أعقاب النجاح الذي حققه سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ«الفورمولا -1» في أبوظبي نوفمبر الماضي، والذي حضره حوالي 170 ألف شخص من جميع أنحاء العالم، استقبلت حلبة مرسى ياس الآلاف من عشاق التشويق والمنافسات الحماسية المثيرة التي شارك فيها نخبة من السائقين العالميين ونجوم رياضة السيارات الموهوبين في الدولة.
استهلّ الموسم بسباق لينوفو الخليج 12 ساعة، بمشاركة النجوم من أمثال الأسطورة فالنتينو روسي، حيث تنافسوا في الجولة الأخيرة الحماسية من تحدي إنتركونتيننتال جي تي من الفجر حتى الغروب، بينما تابع أكثر من ألف مشجع مجريات السباق التي أبرزت مستويات مبهرة من المهارات والاستراتيجية والعزيمة.
وواصل فريق ياس هيت، مبادرته الرامية إلى رعاية المواهب الناشئة وإبراز قدرات الفرق المحلية أمام المنافسين الدوليين خلال بطولة الإمارات لـ «الفورمولا-4»، والتي شهدت مشاركة نخبة من السائقين الواعدين.
وقال علي البشر، المدير التنفيذي لتطوير رياضة السيارات في حلبة مرسى ياس: «تجاوز هذا الموسم كافة التوقعات، حيث تفوقت كل فعالية وأسهمت في رفع معايير الترفيه والسباقات، وإلى جانب تقديم منصة عالمية لاستضافة عدد من أفضل السباقات في العالم، فقد تمكّنا من تسليط الضوء على ما أحرزناه من تقدم في رعاية وتطوير المواهب المحلية».
واستقطبت أمسيات السباق المحبوبة أكبر عدد من المشجعين، حيث حضر عدد قياسي من الجماهير خلال الفعاليات إلى أقيمت في الحلبة، ومنها بطولة الدريفت برعاية كاسترول إيدج ومونستر إنيرجي، وتحدي روتاكس ماكس الإمارات، والمنافسات الشائقة للدراج في تحدي ياس سوبر وتحدي سباق ياس رول لحضور أكثر من 30 ألف متفرج في جزيرة ياس.

حلبة مرسى ياس
أبوظبي
جزيرة ياس
الإمارات
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