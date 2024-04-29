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الرياضة

فعاليات عائلية وأنشطة تفاعلية في مهرجان «أبوظبي الأول» للدراجات

مهرجان بنك أبوظبي الأول للدراجات الهوائية (الاتحاد)
30 ابريل 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت فعاليات مهرجان بنك أبوظبي الأول للدراجات الهوائية، الذي نظمه بنك أبوظبي الأول، لمدة 3 أيام في جزيرة الحديريات، وتضمن العديد من الأنشطة المتعلقة بركوب الدراجات، مع توفير منصة للمشاركة المجتمعية وتعزيز ثقافة الصحة للجميع، وجمع الحدث أكثر من 500 رياضي.
استمتع الحاضرون بمختلف أعمارهم بجدول متكامل ضم عروضاً مذهلة على دراجات BMX، وسباقاً مميزاً لدورات عدة على المسار، وورش عمل خاصة بالدراجات، وجولة قيادة بنك أبوظبي الأول المجتمعية، وجولة خاصة للفريق الأولمبي، وحصص تعليم ركوب الدراجات للصغار، وحصص ركوب الدراجات المتقدمة، وحصص اختبار الدراجات الجبلية والدراجات الكهربائية.  
وكان الحدث الأبرز في عطلة الأسبوع هو الأحداث المثيرة التي شهدتها السباقات الكبرى. وفي سباق CRIT، الذي انطلق في وقت غروب الشمس المذهل على الجزيرة، تفوق كل من جونري بوكات وإيميلي روز نوري في فئتي الرجال والنساء، وحصل كل منهما على ساعة Breitling Endurance Pro Watch المذهلة.
وأقيم سباق الدراجات الجبلية على المسار الأخضر، وكان الفوز فيه لكل من ميشيل ليندكفيست وأنديس لاجزدينز في سباقي النساء والرجال، حيث سجلا زمناً قياسياً قدره 8 دقائق و41 ثانية و7 دقائق وثانيتين على التوالي.
كما شهد المهرجان مشاركة العديد من الأطفال للتنافس على لقب أفضل متسابق مبتدئ في دولة الإمارات ضمن مختلف الفئات العمرية. 
وفاز بفئة أقل من 9 أعوام ليو هارينجتون وجايا مانيون لمسافة 5 كيلومترات. أما في فئة تحت 13 سنة فقد تفوق كل من بلاك هارينجتون ويجين كو لسباق 10 كيلومترات. وفي فئة تحت 15 سنة، فاز كل من جوشوا روزاليس ودارسي مينتون في سباق لمسافة 20 كم. في حين شهدت فئة تحت 17 سنة أداءً متميزاً لكل من ويلان راب إيتونج وماي تشانينجس اللذين حققا الفوز في سباق أكثر من 20 كيلومتراً وصعدا قمة منصة التتويج.
وأظهر سباق تتابع فرق الشركات الذي أقيم مساء الأحد قدراً كبيراً من المتعة وروح الزمالة أثناء سباق الدراجات، وشهد في النهاية فوز فريق بنك أبوظبي الأول الذي صعد قمة منصة التتويج.

بنك أبوظبي الأول
الدراجات الهوائية
جزيرة الحديريات
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