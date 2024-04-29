«الإمارات العالمية للقدرة» تدخل «موسوعة جينيس» بـ«الاعتناء بالخيل»

أبوظبي (وام)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اختتمت قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة البرامج التدريبية والتعليمية والتثقيفية بتنظيم المؤتمر البيطري لعلاج الإصابات الرياضية وتأهيل الخيول.

وبلغ عدد هذه البرامج 24 فعالية من 25 نوفمبر إلى 24 أبريل، بما في ذلك الندوات الطبية، والتدريبات العملية، ومؤتمر التحكيم الرياضي، والذي يعد إحدى مبادراتها الهادفة لتطوير المهارات والكفاءات بهذا المجال في الدولة.

وشهد المؤتمر البيطري لعلاج الإصابات وتأهيل الخيول محاضرة بعنوان «إصابات الأطراف الأمامية والأوتار»، بهدف تقليل الإصابات، والعمل على علاجها بأفضل ما وصلت إليه التقنيات الحديثة، قدمها البروفيسور العالمي جون ماري دونوا، المتخصص في الإصابات الرياضية للخيول.

نظم المؤتمر الدكتور صالح القباطي، المشرف على الخدمات البيطرية بالعيادة البيطرية لقرية الإمارات العالمية للقدرة، والدكتور خورخي لوسيه، استشاري علاج إصابات الخيول في الطب البيطري.

وعملت قرية الإمارات العالمية للقدرة خلال موسم 2023 - 2024، على توفير خيارات متنوعة من برامج التدريب الطبي المستمر لرفع كفاءة مقدمي خدمات الرعاية البيطرية في التخصصات والمجالات الطبية كافة، بالتعاون مع المتخصصين في المجالات الطبية المختلفة، من خلال وسائل متعددة، منها ورش عمل وندوات حضورية.

واشتمل برنامج الموسم على ندوة عامة للاعتناء بخيول القدرة والتحمل، وأخرى للأطباء للتصوير بالموجات فوق الصوتية لمنطقة الرقبة والركبة والعرقوب، وكيفية حقن الفقرات العنقية والصدرية للخيل، وندوة عامة لأبرز الإصابات التي تتعرض لها خيول القدرة والتحمل، وإصابات الأربطة المعلقة.

وتضمن الموسم برامج تدريبية للأطباء حول تشريح وفسيولوجيا التكاثر والتلقيح الصناعي، وأمراض الحمل وتشخيصها وجنس الجنين والتوأم للخيول، والتدريب على الطب البيطري للخيول في عيادة قرية الإمارات العالمية للقدرة.

وشهدت هذه البرامج أكبر حضور لمحاضرة عامة على مستوى العالم بعنوان «الاعتناء بالخيل»، ودخلت بها القرية «موسوعة جينيس» للأرقام القياسية، وندوة عامة لإصابات العظام في خيول القدرة والتحمل، وتدريب عملي لكيفية إجراء التنظير في الجهاز التنفسي وحقن المفصل العجزي والتصوير بالموجات فوق الصوتية لمنطقة الظهر لدى الخيول، ومؤتمر التحكيم الرياضي والدولي، والمقترح التمهيدي لتفعيل الإطار المؤسسي والتشريعي لقرية الإمارات العالمية للقدرة.

وتضمن البرنامج أيضاً محاضرات وندوات إجراءات حل النزاعات والقضايا الأخيرة في مجال الفروسية «أنواع النزاعات التجارية»، وإجراءات تسوية المنازعات، والقضايا الأخيرة في صناعة الخيول، الرياضيين والمسابقات، قوانين رياضة القدرة، والقوانين البيطرية، جيلنا المستقبلي للفروسية، ومراجعة لأهداف ومعايير الحوكمة الرياضية.

وأشاد مسلم العامري، المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بدعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للقرية، وتوجيهات سموه المستمرة للعمل على تطوير القدرات الفنية والتنظيمية واللوجستية للقرية، لتواصل رسالتها في استدامة التميز وتطوير سباقات القدرة في الدولة والعالم، وتقديم النموذج المثالي في ذلك من خلال طرح برامج وأفكار ورؤى تعزز قدرات الكوادر العاملة في قطاع سباقات القدرة والتحمل، بما ساهم في الدخول لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وقال: «الهدف من هذه الفعاليات المتنوعة التي اشتملت على ندوات ومحاضرات تدريبية وتعليمية وتثقيفية وتوعوية، الإسهام في تطوير سباقات القدرة محلياً وعالمياً، من خلال تقديم معلومات متكاملة عبر خبراء من أصحاب الخبرة الطويلة في تخصصاتهم لإثراء النقاشات وترسيخ المفاهيم الحديثة لصناعة الخيل».

وأوضح العامري أن العمل مستمر في القرية لمواكبة المستجدات، مع البدء في وضع برنامج للموسم الجديد يشتمل على العديد من الفعاليات التي تخدم العاملين في مجال سباقات القدرة والتحمل، وتوفر لهم المعلومات الحديثة في الجوانب كافة.

وعُقدت ندوة عامة للتغذية السليمة للخيول، وأخرى لنظام التوقيت والذكاء الاصطناعي، وإدارة سباقات القدرة واستقطاب الرعاة، وتنظيم بطولة عموم أميركا في تشيلي، ونماذج لحالات من الواقع تتعلق بالعناية بالخيل، وندوة للأطباء حول حالات الإصابات الشائعة للخيول، وندوة لآلام المعدة والمغص لدى الخيول، والمؤتمر البيطري الثامن للخيول.