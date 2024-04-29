الناموس لـ«شباب صحار» في سباق دلما لقوارب التجديف

الظفرة (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، توج الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، ضمن فعاليات مهرجان سباق دلما التاريخي، الفائزين في الشوط الختامي لسباق دلما لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً الذي حمل اسم «حصباة دلما».

حضر التتويج سالم راشد الرميثي المدير العام لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في هيئة أبوظبي للتراث، وعدد من المسؤولين والنواخذة والبحارة ومحبي السباقات البحرية التراثية.

وفاز بالمركز الأول في الشوط الختامي «حصباة دلما» القارب «شباب صحار» لمالكه اللجنة العمانية للرياضات البحرية، بقيادة النوخذة محمد صالح راشد الغيثي، والسكوني إبراهيم صالح راشد الغيثي، وجاء في المرتبة الثانية القارب «الدفاع» لمالكه وزارة الدفاع، بقيادة النوخذة والسكوني بدر عبدالحكيم محمد ثاني، وحل ثالثاً القارب «KHK» لمالكه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، بقيادة النوخذة أحمد ناصر البو سميط، والسكوني محمد جاسم. كما تم تتويج الفائزين بأشواط السباق التمهيدي.

وجرى السباق في مرحلتين، ختامية جرت أمس بمشاركة 204 بحارة على 12 قارباً، وتمهيدية جرت يوم «السبت» في أربعة أشواط حملت أسماء هيرات دلما «حالة دلما، أم العنبر، حد بوصفير، بوجفير» بمشاركة 680 بحاراً على 40 قارباً، وأسفرت عن تأهل الثلاثة الأوائل من كل شوط إلى الشوط الختامي.

وبلغ مجموع الجوائز المالية للسباق الذي بلغت مسافته 4 أميال بحرية، أكثر من مليونين و400 ألف درهم، حيث حصل الفائز الأول في كل شوط من الأشواط الأربعة التمهيدية على 80 ألف درهم، والثاني على 70 ألفاً، والثالث على 60 ألفاً، وتوزعت الجوائز حتى المركز العاشر، فيما حصل الفائز الأول في الشوط الختامي «حصباة دلما» على جائزة مالية قدرها 100 ألف درهم، والثاني 80 ألفاً، والثالث 70 ألفاً، وتوزعت الجوائز حتى المركز الثاني عشر.

من ناحية أخرى، تتابع اللجنة المنظمة لسباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، في نسخته السابعة، مع المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس لتحديد موعد مثالي لانطلاقة السباق خلال الأيام المقبلة، والذي تشارك فيه محامل من كل إمارات الدولة.

ووفقاً لحالة الطقس المناسبة، ستقوم اللجنة المنظمة باختيار اليوم الأفضل لإقامة السباق الذي يعد الحدث الرئيس والأبرز في المهرجان، حيث ينطلق لمسافة 80 ميلاً بحرياً، بما يصل إلى 125 كيلومتراً، من جزيرة دلما وحتى شاطئ المغيرة.

وشهدت إجراءات الفحص الفني للمحامل الشراعية التي تم تسجيلها، وأكدت مشاركتها في السباق في مواقع الفحص بعدد من إمارات الدولة نجاحاً جيداً، وذلك حسب اللوائح والقوانين التي وضعت للمشاركة في السباق، حيث تم تطبيق كل المعايير المطلوبة خلال فحص كل المحامل، وذلك تيسيراً للمشاركين في تأكيد المشاركة.

وأشاد ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للفعاليات التراثية في كل المناسبات من أجل تعزيز الجهود المبذولة من قبل الدولة للحفاظ على التراث، وثمن رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، لمهرجان سباق دلما التاريخي، الذي يعد حافزاً للمشاركين والمتابعين والمنظمين.

وقال: اكتملت الترتيبات الفنية واللوجستية والإدارية لتنظيم وانطلاقة سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، وفق أعلى المعايير، ونتابع عن كثب حالة الطقس مع الجهات المختصة لأجل تحديد موعد مثالي لإقامة السباق، يمنح المشاركين أريحية في تقديم ملحمة بطولية رائعة في هذه النسخة، وبما يتناسب مع برنامج فعاليات المهرجان، ومن ثم يتم تحديد موعد وجود المحامل في جزيرة دلما لوضع اللمسات الأخيرة للإبحار من دلما إلى شاطئ المغيرة.

وأضاف: شهدت عمليات التسجل تفاعلاً كبيراً من الملاك والنواخذة لتأكيد المشاركة في السباق الكبير، الذي ينتظره الجميع في كل عام للاحتفال بأقوى وأفضل وأغنى سباق في الدولة والمنطقة، تخوض خلاله المحامل رحلة في رحاب الطبيعة الساحرة، تستدعي ذكريات الماضي التليد ليعانق الحاضر الزاهر.



كرنفال احتفالي

يعد مهرجان سباق دلما التاريخي أكبر حدث احتفالي تراثي بحري يقام سنوياً في الجزيرة منذ انطلاقته الأولى عام 2017، ويضم العديد من المسابقات البحرية والشاطئية التراثية والحديثة والثقافية والرياضية، بالإضافة إلى عدد كبير من الأنشطة الترفيهية والتعليمية والألعاب الشعبية، خُصص لها جوائز بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 32 مليون درهم.



جري وريشة

يشهد المهرجان خلال الأيام القادمة تنظيم عدد من المسابقات الرياضية، إذ ينطلق مساء اليوم سباق الجري ضمن 6 فئات، وبطولة تنس الريشة للسيدات، ومساء الجمعة المقبل ستجرى منافسات سباق الدراجات الهوائية ضمن 4 فئات، فيما تنطلق يوم السبت 4 مايو بطولة السباحة ضمن 6 فئات، وسباق دلما للكاياك، بالإضافة إلى نهائيات بطولتي كرة القدم والطائرة الشاطئية.



منتجات تراثية

يقدم السوق الشعبي في مهرجان دلما التاريخي بدورته السابعة، منتجات متنوعة ومتعددة تعكس بما تقدمه لوحات من التراث الإماراتي، وتحتفي بالبحر من خلال عرض المنتجات المرتبطة به، ويضم السوق 35 محلاً متنوعاً.



روايات خالدة

يشكل مهرجان سباق دلما التاريخي أكبر منصة يعرض خلالها التراث البحري الإماراتي الأصيل بتفاصيله الدقيقة على سطح الماء من خلال السباقات البحرية المتنوعة، وفي مقدمتها سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، وعلى الشاطئ بالفعاليات المتنوعة التي تحكي قصصاً وروايات خالدة.



33 رياضياً في سباق التجديف الواقف على اللوح

شارك 33 رياضياً في سباق دلما للتجديف الواقف على اللوح، ضمن شوطين للرجال والناشئين على شاطئ جزيرة دلما في منطقة الظفرة، وتوج الفائزين راشد خادم الرميثي ممثلاً عن هيئة أبوظبي للتراث، وعدداً من أهالي جزيرة دلما ورياضيين وعشاقاً للمسابقات البحرية الحديثة.

وفاز بالمركز الأول في فئة الرجال الرجاجي عيوش، وفي المركز الثاني جاء حسن خليل العلي، وفي المركز الثالث محمد حامدي، ونال المركز الرابع محمد اجاه، وحل خامساً أحمد أديب أحمد يوسف.

وفي فئة الناشئين فاز بالمركز الأول عبدالله حسن، وحل في المركز الثاني سعود عزيز الحوسني، والمركز الثالث كان من نصيب عبدالله حمد االمرزوقي، وجاء في المركز الرابع فلاح يوسف الحمادي، فيما ذهب المركز الخامس إلى يوسف أحمد الحوسني.