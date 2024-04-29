كأس رئيس الدولة.. الوصل واتحاد كلباء يطمحان إلى «النهائي الكبير»

مراد المصري - معتصم عبدالله - معتز الشامي - فيصل النقبي

يلتقي الوصل واتحاد كلباء، اليوم، على استاد نادي الشارقة، في أولى مباريات نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وكل منهما ينشد طموح التأهل إلى «النهائي الكبير»، ما بين «الإمبراطور» الذي ينافس على «الثنائية» هذا الموسم، مع تصدره «دوري أدنوك للمحترفين»، و«النمور» الذي يحلم بالظهور في «مشهد الختام» للمرة الأولى في تاريخه.

يدخل الفريقان المواجهة، وهما يدركان أن لها «حسابات خاصة» بعيدة تماماً عن الموقف في الدوري، وهو ما يجعل الوصل يبحث عن تدارك خطورة منافسه الذي أقصى العين في الدور السابق، كما كان قريباً من بلوغ نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» الذي بلغ فيه نصف النهائي أيضاً، قبل الخروج أمام «الزعيم» بركلات الترجيح، فيما أحرج النصر في آخر مبارياته بالدوري، قبل التعادل 2-2.

من جانبه، ينافس الوصل بقوة على «لقبين كبيرين»، وبلغ نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، قبل الخسارة القاسية أمام الوحدة بـ «رباعية»، والتي تحولت إلى «درس» رفع من خلاله «الإمبراطور» التركيز بعد ذلك، وأصبح يدرك أن كل مباراة تحتاج العمل والكفاح.

يتميز الوصل بقيادة المدرب ميلوش بقدرته على إيجاد التوازن، ويملك أقوى هجوم في الدوري بتسجيل 52 هدفاً، وأقوى دفاع باستقباله 18 هدفاً، إلى جانب قدرته على «المداورة» بين الأسماء في التشكيلة، مما جعل الفريق لا يعتمد على «نجم أوحد»، من خلال العديد من الخيارات الهجومية.

ويجيد العراقي غازي فهد مدرب اتحاد كلباء الذي تولى المهمة، في الجزء المتبقي من الموسم، خلفاً لفرهاد مجيدي، في مارس الماضي، التعامل مع الفرق الهجومية، عبر الهجمات المرتدة السريعة، بقيادة «الثنائي» مهدي قايدي وفورمبيرجر.

يذكر أن الوصل حقق الفوز على «النمور» 2-1 في الدور الأول من الدوري هذا الموسم، إلا أن الكثير من المعطيات تغيرت منذ ذلك الوقت.



«الخبرة» سلاح «الرباعي» في نصف نهائي «الكأس الأغلى»

تملك الأندية الأربعة في نصف نهائي البطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» موسم 2023 - 2024، خبرات سابقة في «المربع الذهبي»، بما فيها اتحاد كلباء الذي حقق إنجازاً تاريخياً بتأهله الثاني إلى نصف النهائي، في مواجهة مرتقبة أمام الوصل، بعدما تفوق على العين 2-1 في ربع النهائي، وسبق أن صعد «النمور» إلى الدور ذاته للمرة الأولى في نسخة موسم 1988 - 1989. ويشهد نصف نهائي الكأس الأغلى للموسم الحالي، إقامة مواجهتين مرتقبتين، حيث يلتقي الليلة الوصل واتحاد كلباء، على استاد نادي الشارقة، فيما يلعب غداً النصر وشباب الأهلي على ملعب زعبيل في «ديربي مثير».

وتتواجد أندية الوصل والنصر وشباب الأهلي معاً للمرة الثانية في تاريخ نصف نهائي «البطولة الأغلى» بعد نسخة موسم 1985 - 1986، والتي تُوج بها «العميد» على حساب «الإمبراطور» بالفوز في النهائي 2-1.

ويتصدر «الفرسان» من بين «الرباعي الحالي» قائمة أكثر الفرق وصولاً إلى نصف النهائي في 27 مشاركة، يليه الوصل برصيد 24 مشاركة، والنصر بـ 19، مقابل المشاركة مرتين في نصف النهائي لـ «نمور» اتحاد كلباء البحث عن لقبه الأول.

وتعد النسخة الحالية الـ 47 في تاريخ «البطولة الأغلى»، والتي انطلقت بمباريات التصفيات التمهيدية لأندية دوري الأولى، وصولاً إلى مباريات دور الـ 16، التي أقيمت البطولة بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة حتى النهائي.



«الإمبراطور» عينه على «الثنائية»

يدخل الوصل اختباراً مهماً على ملعب الشارقة أمام اتحاد كلباء، اليوم، في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، محملاً بطموحات كبيرة، وحصد نتيجة إيجابية، تعزز مسار انتصارات «الإمبراطور» هذا الموسم، الذي لم يشهد أي خسارة في الدوري والكأس. وتعول جماهير «فهود زعبيل» على اللقاء المرتقب لمواصلة التطلعات بالمنافسة على «الثنائية»، في ظل اقتراب الوصل من التتويج بلقب «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد حفاظه على فارق النقاط مع شباب الأهلي أقرب مطارديه، والذي يدخل مواجهة صعبة غداً أمام النصر في البطولة نفسها.

ويحتاج الوصل إلى الفوز أمام «النمور»، لبلوغ نهائي «البطولة الأغلى»، والتتويج باللقب الغائب منذ «نسخة 2007»، عندما تُوج «الأصفر» بـ «ثنائية» الدوري والكأس.

وشهدت الأيام الماضية اهتماماً إدارياً وفنياً كبيراً في «قلعة الفهود»، لاسيما بعد التعادل الصعب أمام الجزيرة في الجولة الماضية بالدوري، حيث حذر الجهاز الفني لاعبيه من القوة المتوقعة في مباراة اليوم أمام اتحاد كلباء، وطالب ميلوش لاعبيه بضرورة القتال من أجل فوز يضمن للفريق الاقتراب خطوة من اللقب، لتعويض الجماهير عن إخفاقات الماضي. وعقد أحمد الشعفار رئيس مجلس الإدارة اجتماعاً باللاعبين في التدريبات الأخيرة، وشدد على أهمية التحلي بالثقة، والأمل في تقديم مستوى متميز يُظهر وجهاً أكثر حضوراً للفريق في البطولة التي تطالب بها الجماهير لاستعادة موسم «الثنائية»، والتركيز في كل مباراة على حدة لمواصلة الفوز والنتائج الإيجابية في جميع المباريات هذا الموسم.

ومن جانبه، أكد الصربي ميلوش مدرب الوصل، جاهزية فريقه للمواجهة المرتقبة، مشيراً إلى أن شعار الوصل هو الأهم، ويتصدر عمل الجميع داخل «القلعة الصفراء».

وأضاف «الشعار يحتاج لمن يقاتل من أجله في المباريات والبطولات، وتعلمنا درساً قاسياً من وداع كأس «مصرف أبوظبي الإسلامي»، ونحتاج لأن يستعيد الفريق جاهزيته الفنية وحضوره الذهني في بطولة مختلفة عن الدوري، ولها دوافع هائلة وكبيرة، خاصة أن الفريق المنافس يرغب في إنجاز التأهل إلى النهائي».

وأضاف: «حظوظ الفريقين متساوية، وتفكيرنا هو في كيفية مواجهة القوة الهجومية المتوقعة لفريق اتحاد كلباء الذي يجيد القتال في البطولة، ويكفي أنه أخرج فريقاً بقوة العين، وعلينا اللعب بحذر وتواضع واحترام كبير، ونسيان مسيرة الدوري، والتركيز في المباراة».



«النمور» يحلم بـ«النهائي الأول»

أكمل العراقي غازي فهد مدرب اتحاد كلباء استعدادات فريقه، لملاقاة الوصل في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في اللقاء المهم الذي يقام على استاد الشارقة، اليوم، لأن الفريق يحلم بـ «النهائي الأول».

ويخوض «النمور» المباراة بصفوف مكتملة، بعودة المدافع سالم راشد إلى التشكيلة، بعد أن غاب أمام النصر في «دوري أدنوك للمحترفين»، كما دخل أحمد عامر في الحسابات الهجومية، بجانب جاهزية فيليب كيش للمشاركة أساسياً.

وتبدو معنويات اللاعبين مرتفعة خلال الفترة الأخيرة، بعد سلسلة النتائج الإيجابية، منذ تولي غازي فهد المهمة خلفاً لفرهاد مجيدي، كما يقدم قايدي وفورمبيرجر مستويات عالية في الدوري، ويمثل «الثنائي» أهمية في هجوم «النمور».

على صعيد آخر، اكتملت استعدادات جماهير اتحاد كلباء، عبر توفير حافلات لاستاد الشارقة، تتحرك من كلباء وضواحيها وتذاكر مجانية لتحفيز أنصار «الأصفر» على الحضور ومساندة الفريق في المباراة التاريخية.