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الرياضة

فتح باب التسجيل لـ«ملحمة القفال»

فتح باب التسجيل لـ«ملحمة القفال»
30 ابريل 2024 01:01

دبي (الاتحاد)

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تبدأ يوم غد إجراءات التسجيل للمشاركة في النسخة الثالثة والثلاثين لسباق القفال للمسافات الطويلة الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة من 11-19 مايو المقبل.
وينطلق السباق العريق الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سنوياً منذ عام 1991 ويتنافس على لقبه السفن المحلية 60 قدماً من جزيرة صير بونعير في عمق مياه الخليج العربي مروراً بجزيرة القمر حتى شواطئ دبي لمسافة تزيد عن 50 ميلاً بحرياً.
وأعلنت اللجنة المنظمة للسباق عن فتح باب التسجيل لمدة 8 أيام متتالية عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالنادي وسيتم قيد السفينة وقارب القطر والبحارة المشاركين واستلام كراسة الشروط اللوائح الخاصة بالسباق والتعليمات الخاصة بالتواجد في محمية جزيرة صير بونعير.
ورحب محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالملاك والنواخذة والبحارة المشاركين في سباق القفال، وقال: لجنة الدعم الرياضي أكملت التحضيرات اللازمة لوضع اللمسات الأخيرة لانطلاق الحدث، مؤكداً أن فتح باب التسجيل سيكون بداية العمل الحقيقية لقيد المشاركين والرد على كافة استفساراتهم قبل الموعد مشيراً إلى أن التسجيل سيستمر يومياً حتى منتصف الأسبوع المقبل.
ودعا الملاك والنواخذة إلى ضرورة استكمال كافة الوثائق والمتطلبات الخاصة بالتسجيل ومد اللجنة المنظمة للحدث بكشوفات الأطقم ووثائق السفينة المشاركة وقارب القطر المرافق في السباق وعلى الملاك والنواخذة والبحارة الإطلاع والإلمام بالشروط واللوائح الخاصة بالسباق وضوابط التواجد في محمية جزيرة صير بونعير.

سباق القفال للمسافات الطويلة
دبي
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
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