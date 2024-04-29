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الرياضة

«جمعية الخيول العربية» تشارك في عمومية «إيكاهو»

«جمعية الخيول العربية» تشارك في عمومية «إيكاهو»
30 ابريل 2024 01:01

الدوحة (وام)

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شاركت جمعية الإمارات للخيول العربية، في أعمال اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة الأوروبية لجمال الخيول العربية «إيكاهو»، في نسختها الـ 41 التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 28 دولة من أعضاء منظمة «الإيكاهو» من أوروبا والشرق الأوسط. وعقد الاجتماع برئاسة جاروسلاف لاسينا رئيس إيكاهو، وبحضور محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الخيول العربية نائب رئيس «الايكاهو»، وأعضاء المكتب التنفيذي، وتناول عدداً من الموضوعات.
وشهد الاجتماع اعتماد الدكتور عمر رازا جل عضواً دولياً بلجنة الانضباط الفئة «B»، وكذلك اعتماد الإماراتي أحمد البادي حكم ساحة دولي في الإيكاهو، كما تم انتخاب البولندية أنا ستوجانوسكي لمنصب أمين المال بالمنظمة، وتم خلال الاجتماع أيضاً الموافقة على ترقية بطولة جمال الخيل العربية الأصيلة ضمن مهرجان الجديدة للفرس التي تقام سنوياً في المغرب من فئة (A) إلى فئة (تايتل شو)، وتغيير العضوية الكاملة من الخيالة السلطانية العُمانية إلى اتحاد الفروسية في عُمان.
وقال محمد أحمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، نائب رئيس المنظمة الأوروبية لجمال الخيول «الإيكاهو»، إن اجتماع الجمعية العمومية للإيكاهو شهد طرح العديد من الملفات والموضوعات المهمة التي تسهم في تطوير عروض الخيل العربية على المستوى الدولي. 
وأضاف أن المشاركة الإماراتية في عمومية «الإيكاهو» تأتي تعزيزاً لمكانة الدولة والمساهمة في دعم اتخاذ القرارات المتعلقة بأنشطة وفعاليات جمال الخيل العربية، كما أسهم التمثيل المشرف للدولة بالمنظمة في المشاركة في تطوير الشروط والقوانين بما يتناسب مع طبيعة المنطقة.
شهد الاجتماع اعتماد أحمد البادي كحكم ساحة دولي، وهو ما يدعم توجهات جمعية الإمارات لجمال الخيل العربية بتأهيل الكوادر الفنية المدربة، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، بدعم الكفاءات المواطنة في مجال عروض الخيول العربية، وذلك بمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية.

جمعية الإمارات للخيول العربية
جمعية الخيول العربية
إيكاهو
الإيكاهو
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