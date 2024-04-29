نتائج إيجابية لفرسان قفز الحواجز في بطولة الأمم

روما (وام)

حقق فرسان منتخب قفز الحواجز نتائج إيجابية في بطولة الأمم فئة الثلاث نجوم التي اختتمت أمس الأول، في «جورلا مينور» ضمن معسكره الحالي في إيطاليا استعداداً لأولمبياد باريس 2024. ويستعد المنتخب للمشاركة في بطولة «مونتي فالكو» فئة الأربع نجوم التي تنطلق غداً.

ويقام معسكر الإعداد في إيطاليا بدعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

ونال منتخب الإمارات المركز الثالث على مستوى الفرق في بطولة الأمم، كما حقق الفارس عمر المرزوقي المركز الثالث بصحبة الجواد «شاكو باي» في الشوط الرئيسي للجائزة الكبرى في أول أيام البطولة على حواجز بلغ ارتفاعها 145 سم.

وظفر الفارس عبدالله المري بالمركز الأول في اليوم الافتتاحي للبطولة على حواجز بلغ ارتفاعها 140 سم.

وقال الفارس عبدالله المري: «بطولة الفرق شهدت منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة، بأداء متميز للمنتخب بأفضلية السرعة وصدارة الجولة الأولى مع تحدٍّ كبير من المنتخبين الألماني وسويسرا، لكن في النهاية حصلنا على المركز الثالث».

وأضاف: «حالفني التوفيق في التأهل إلى الجولة الثانية في شوط الجائزة الكبرى، وحصلت على المركز السابع، ولدينا مشاركة في بطولة فرق في إيطاليا قبل الأولمبياد، والمركز الثالث نتيجة جيدة، وأداء الخيل كشف عن مؤشرات إيجابية ضمن الإعداد المتدرج، ومع المشاركة في المزيد من البطولات نحقق الاستعداد الذي يناسب التطلعات للأولمبياد».

وظفر الفارس عبدالله المري بالمركز الأول في اليوم الافتتاحي للبطولة على حواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، والسابع في شوط الجائزة الكبرى، والثاني ضمن فئة الخيول الصغيرة.

ويستعد المنتخب للمشاركة في بطولة «مونتي فالكو» فئة الأربع نجوم التي تنطلق غداً.