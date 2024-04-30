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الرياضة

ليفاندفسكي.. «ليلة الهاتريك»

ليفاندفسكي.. «ليلة الهاتريك»
30 ابريل 2024 08:22

مدريد (أ ف ب)

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قاد المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، فريقه برشلونة الى استعادة نغمة الانتصارات والمركز الثاني، بتسجيله ثلاثية «هاتريك» في مرمى ضيفه فالنسيا «المنقوص» 4-2، في ختام المرحلة الثالثة والثلاثين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.
وكان برشلونة البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه فيرمين لوبيز «22»، ورد فالنسيا بهدفين لهوجو دورو «27»، وبيبيلو «38 من ركلة جزاء».
وكانت نقطة التحول في المباراة طرد حارس فالنسيا الدولي الجورجي جيورجي مامارداشفيلي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، فاستغل برشلونة النقص العددي وسجل ثلاثية عبر ليفاندوفسكي في الدقائق 49 و82 و93، رافعاً رصيده إلى 16 هدفاً في المركز الثالث على لائحة الهدافين.
وعاد برشلونة، الساعي لإنهاء الموسم في الوصافة، من أجل ضمان خوض كأس السوبر الموسم المقبل، إلى سكة الانتصارات، بعد خسارته «الكلاسيكو» أمام غريمه التقليدي ومضيفه ريال مدريد المتصدر 2-3 في المرحلة الماضية، والتي أضعفت كثيراً حظوظه في الحفاظ على لقب الدوري، بعدما بات الفارق بينهما 11 نقطة.
وجاء فوز برشلونة في توقيت مناسب، حيث مكنه من استعادة المركز الثاني من جاره الكاتالوني جيرونا الفائز على مضيفه لاس بالماس 2-0، وذلك قبل قمتهما المرتقبة السبت المقبل.
ورفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة بفارق نقطتين أمام جيرونا الذي حسم مباراة الذهاب على أرض رجال المدرب تشافي هرنانديز في مصلحته 4-2.

 

 

 

الدوري الإسباني
برشلونة
فالنسيا
ريال مدريد
جيرونا
تشافي هيرنانديز
ليفاندوفسكي
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