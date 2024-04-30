جنوى.. «شهادة بقاء»

روما (أ ف ب)



ضمن جنوى بقاءه في الدرجة الأولى، بفوزه الكبير على ضيفه كالياري 3-0، في ختام المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

وسحم جنوى نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله هدفين عبر النرويجي مورتن ثورسباي «17»، والدنماركي مورتن فريندروب «27»، قبل أن يضيف الإيسلندي ألبرت جودموندسون الهدف الثالث مطلع الشوط الثاني «63».

واستعاد جنوى نغمة الانتصارات، بعد تعادل وخسارة فحقق فوزه العاشر هذا الموسم، معززاً موقعه في المركز الثاني عشر برصيد 42، بفارق 13 نقطة عن أودينيزي الثامن عشر، وصاحب آخر المراكز المؤدية الى الدرجة الثانية.

في المقابل، مني كالياري بخسارته الأولى في مبارياته الثلاث الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، والسادسة عشرة هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر.